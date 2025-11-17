Трамп поддержал законопроект о санкциях для сотрудничающих с РФ стран

16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналисту Павлу Зарубину, что Россия и США ведут активный диалог по украинскому урегулированию на основе достигнутых на Аляске договоренностей. По его словам контакты насчет встречи лидеров РФ и США продолжаются, несмотря на то, что ранее планируемая встреча в Будапеште была отложена.