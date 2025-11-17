Трамп поддержал законопроект о санкциях для сотрудничающих с РФ стран
Республиканцы в США работают над законопроектом, устанавливающим санкции против любой страны, ведущей бизнес с Россией. В перечне может оказаться Иран, заявил американский лидер Дональд Трамп прессе, его слова передает Reuters.
«Как вы знаете, я предложил это, так что любая страна, которая будет вести бизнес с Россией, подвергнется очень серьезным санкциям», – сказал Трамп журналистам.
13 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон близок к исчерпанию возможностей для введения новых антироссийских санкций. По его словам, осталось не так много потенциальных целей для ограничительных мер.
16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналисту Павлу Зарубину, что Россия и США ведут активный диалог по украинскому урегулированию на основе достигнутых на Аляске договоренностей. По его словам контакты насчет встречи лидеров РФ и США продолжаются, несмотря на то, что ранее планируемая встреча в Будапеште была отложена.