Главная / Политика /

Ушаков: встреча Путина и Трампа пока отложена, но контакты на этот счет идут

США официально не заявляли, что достигнутые на Аляске договоренности не действуют
Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Россия и США ведут активный диалог по украинскому урегулированию на основе достигнутых на Аляске договоренностей, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

Он напомнил, что в октябре президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о встрече в Будапеште, но она была отложена. Однако контакты на этот счет продолжаются.

«Мы активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования», – сказал он.

Помощник президента подчеркнул, что со стороны Вашингтона не было официального опровержения о том, что эти договоренности и понимания не действуют. От США поступает много сигналов, и какие-то из них России «нравятся», а другие – нет, но «основа всему это – Анкоридж». 

Что рассказал Лавров о прекращении огня и договоренностях Путина и Трампа

Политика / Международные отношения

По словам Ушакова переговорами на Аляске недовольны многие страны Европы, но не все. Не нравится они тем, «кто не хочет мирного урегулирования, а хочет продолжать войну до последнего украинца», пояснил он. 

Ушаков высказался и по вопросу возможной встречи Трампа и Путина в Будапеште и связанными с ней препятствиями. По его мнению, при достижении принципиальной договоренности между Вашингтоном и Москвой о встрече лидеров, «многие технические и политические сложности идут на второй план».

Переговоры Трампа и Путина в Будапеште должны были пройти в конце октября. 22 октября президент США объявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что отменяет встречу с российским коллегой. По его словам, стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании российско-украинского конфликта. В тот же день Вашингтон ввел новые санкции против России. В ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Corriere della Sera заявил, что Трамп получал «подковерные доклады», из-за чего встреча на высшем уровне в Будапеште не состоялась. 

