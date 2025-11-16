Ушаков: встреча Путина и Трампа пока отложена, но контакты на этот счет идут

Ушаков: встреча Путина и Трампа пока отложена, но контакты на этот счет идутСША официально не заявляли, что достигнутые на Аляске договоренности не действуют
Россия и США ведут активный диалог по украинскому урегулированию на основе достигнутых на Аляске договоренностей, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.
Он напомнил, что в октябре президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о встрече в Будапеште, но она была отложена. Однако контакты на этот счет продолжаются.
«Мы активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования», – сказал он.
Помощник президента подчеркнул, что со стороны Вашингтона не было официального опровержения о том, что эти договоренности и понимания не действуют. От США поступает много сигналов, и какие-то из них России «нравятся», а другие – нет, но «основа всему это – Анкоридж».
По словам Ушакова переговорами на Аляске недовольны многие страны Европы, но не все. Не нравится они тем, «кто не хочет мирного урегулирования, а хочет продолжать войну до последнего украинца», пояснил он.
Ушаков высказался и по вопросу возможной встречи Трампа и Путина в Будапеште и связанными с ней препятствиями. По его мнению, при достижении принципиальной договоренности между Вашингтоном и Москвой о встрече лидеров, «многие технические и политические сложности идут на второй план».
Переговоры Трампа и Путина в Будапеште должны были пройти в конце октября. 22 октября президент США объявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что отменяет встречу с российским коллегой. По его словам, стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании российско-украинского конфликта. В тот же день Вашингтон ввел новые санкции против России. В ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Corriere della Sera заявил, что Трамп получал «подковерные доклады», из-за чего встреча на высшем уровне в Будапеште не состоялась.