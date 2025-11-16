Ушаков: встреча Путина и Трампа пока отложена, но контакты на этот счет идут

Переговоры Трампа и Путина в Будапеште должны были пройти в конце октября. 22 октября президент США объявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что отменяет встречу с российским коллегой. По его словам, стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании российско-украинского конфликта. В тот же день Вашингтон ввел новые санкции против России. В ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Corriere della Sera заявил, что Трамп получал «подковерные доклады», из-за чего встреча на высшем уровне в Будапеште не состоялась.