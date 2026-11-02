МИД РФ: Россия готова содействовать стабилизации ситуации в Персидском заливе

2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД РФ считает необходимым нарастить дипломатическую работу по нормализации ситуации вокруг Ирана. По ее словам, Россия поддерживает усилия посредников и сама оказывает содействие переговорному процессу. Она также подчеркнула, что сигналы о том, что против Ирана планируются новые силовые акции, вызывают тревогу.