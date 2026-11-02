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МИД РФ: Россия готова содействовать стабилизации ситуации в Персидском заливе

Анна Суслова

Россия готова содействовать стабилизации ситуации в Персидском заливе. Об этом по итогам консультации директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александра Кинщака с помощником министра иностранных дел Ирана Мохаммадом Али Беком заявили в МИД РФ.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в зоне Персидского залива. Было подчеркнуто, что возобновление масштабной военной конфронтации в регионе не должно быть допущено. Россия и Иран также отметили необходимость возобновления политико-дипломатического процесса для установления долгосрочного мира.

«С российской стороны подтверждена готовность содействовать устойчивой стабилизации ситуации в этом стратегически важном районе мира», – сообщили в МИД.

В ходе консультаций стороны также обсудили ситуацию в Йемене. Россия и Иран акцентировали внимание на необходимости прекратить боевые действия в ближайшее время и вернуться к переговорному процессу.

2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД РФ считает необходимым нарастить дипломатическую работу по нормализации ситуации вокруг Ирана. По ее словам, Россия поддерживает усилия посредников и сама оказывает содействие переговорному процессу. Она также подчеркнула, что сигналы о том, что против Ирана планируются новые силовые акции, вызывают тревогу.

1 ноября агентство Bloomberg сообщило, что страны Персидского залива опасаются, что новый американо-израильский удар по хорошо подготовленному Ирану может развязать еще более разрушительную войну в регионе. Они добавили, что «оказались втянуты в кризис, который дипломатически очень старались предотвратить».

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