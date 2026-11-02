Лавров прибыл в Минск для участия в конференции по евразийской безопасности

30–31 октября Лавров принял участие в совещании министров иностранных дел стран G20 в американской Атланте. На полях встречи он провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которых обсуждались двусторонние отношения и взаимодействие на международных площадках, включая ООН, G20 и АТЭС. Глава российского МИДа также встретился с японским коллегой Тосимицу Мотэги.