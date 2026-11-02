Лавров прибыл в Минск для участия в конференции по евразийской безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Белоруссии для участия в IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая стартует 3 ноября. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».
Основными темами обсуждений на конференции будут вопросы региональной и глобальной безопасности, контроля над вооружениями, информационной безопасности и искусственного интеллекта.
Как говорил ранее замглавы иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета, в мероприятии впервые примет участие генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, который на днях стал кандидатом в генсеки ООН от Турции.
30–31 октября Лавров принял участие в совещании министров иностранных дел стран G20 в американской Атланте. На полях встречи он провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которых обсуждались двусторонние отношения и взаимодействие на международных площадках, включая ООН, G20 и АТЭС. Глава российского МИДа также встретился с японским коллегой Тосимицу Мотэги.