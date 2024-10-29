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Суд заочно арестовал актера Артура Смольянинова

Ведомости

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал актера Артура Смольянинова (считается в России иноагентом) на два месяца по делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) Рф. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смольянинова Артура Сергеевича на срок два месяца, который исчисляется с момента экстрадиции Смольянинова на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории РФ», – говорится в сообщении.

Актер обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

Смольянинов неоднократно критиковал проведение спецоперации России на Украине. В октябре 2022 г. Гагаринский суд Москвы признал его виновным по делу о дискредитации ВС РФ и оштрафовал на 30 000 руб.

6 января 2023 г. Смольянинов сообщил, что если бы принимал участие в боевых действиях, то на стороне Украины. После его высказывания председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера. 13 января 2023 г. Минюст РФ внес Смольянинова в реестр иноагентов, в мае того же года Росфинмониторинг добавил его в перечень террористов и экстремистов.

Артур Смольянинов – российский актер театра и кино. На его счету более 80 ролей. Снимался в фильмах «9 рота», «Елки», «Калашников», а также в сериалах «Волк», «За час до рассвета» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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