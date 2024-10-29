Суд заочно арестовал актера Артура Смольянинова
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал актера Артура Смольянинова
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смольянинова Артура Сергеевича на срок два месяца, который исчисляется с момента экстрадиции Смольянинова на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории РФ», – говорится в сообщении.
Актер обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).
Смольянинов неоднократно критиковал проведение спецоперации России на Украине. В октябре 2022 г. Гагаринский суд Москвы признал его виновным по делу о дискредитации ВС РФ и оштрафовал на 30 000 руб.
6 января 2023 г. Смольянинов сообщил, что если бы принимал участие в боевых действиях, то на стороне Украины. После его высказывания председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера. 13 января 2023 г. Минюст РФ внес Смольянинова в реестр иноагентов, в мае того же года Росфинмониторинг добавил его в перечень террористов и экстремистов.
Артур Смольянинов – российский актер театра и кино. На его счету более 80 ролей. Снимался в фильмах «9 рота», «Елки», «Калашников», а также в сериалах «Волк», «За час до рассвета» и др.