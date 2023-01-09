Бастрыкин поручил завести уголовное дело против актера Артура Смольянинова
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России», — говорится в сообщении.
В интервью изданию «Новая газета Европа» (заблокировано в России) Смольянинов заявил, что если бы он принимал участие в боевых действиях, то на стороне Украины. Вместе с тем он сказал, что ему «наплевать, в какой форме останется Россия».
После таких высказываний депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что обратится в СК России с просьбой возбудить уголовное дело против Смольянинова. «Считаю, что этот беглый артист должен повторить путь Невзорова (признан в РФ иноагентом) с уголовным делом», — отметил депутат. Другой депутат Госдумы Евгений Попов тоже предложил реагировать на слова Смольянинова в рамках УК.
В октябре 2022 г. Гагаринский суд Москвы признал виновным Смольянинова по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Его обязали выплатить штраф в размере 30 000 руб.
Смолянинову 39 лет. Актер снимался в таких фильмах, как «9 рота», «Последний забой», «На краю стою», «Тот, кто гасит свет» и др.