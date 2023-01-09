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Бастрыкин поручил завести уголовное дело против актера Артура Смольянинова

Ведомости

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России», — говорится в сообщении.

В интервью изданию «Новая газета Европа» (заблокировано в России) Смольянинов заявил, что если бы он принимал участие в боевых действиях, то на стороне Украины. Вместе с тем он сказал, что ему «наплевать, в какой форме останется Россия».

После таких высказываний депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что обратится в СК России с просьбой возбудить уголовное дело против Смольянинова. «Считаю, что этот беглый артист должен повторить путь Невзорова (признан в РФ иноагентом) с уголовным делом», — отметил депутат. Другой депутат Госдумы Евгений Попов тоже предложил реагировать на слова Смольянинова в рамках УК.

В октябре 2022 г. Гагаринский суд Москвы признал виновным Смольянинова по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Его обязали выплатить штраф в размере 30 000 руб.

Смолянинову 39 лет. Актер снимался в таких фильмах, как «9 рота», «Последний забой», «На краю стою», «Тот, кто гасит свет» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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