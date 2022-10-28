Суд оштрафовал актера Смольянинова по делу о дискредитации военных
Гагаринский суд Москвы признал виновным актера Артура Смольянинова по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Его обязали выплатить штраф в размере 30 000 руб. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд признал Смольянинова А. С. виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 руб.», — сказали в суде.
Как пишет «РИА Новости», поводом для составления протокола стали слова актера о спецоперации России на Украине, произнесенные в видеоинтервью. Эксперт-лингвист заключил, что Смольянинов характеризовал действия российских военных как «захватнические и связанные с геноцидом». Уточняется, что ни артист, и его представитель в суде не присутствовали.
17 октября стало известно, что на актера составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Причина не называлась. По статье Смольянинову грозил штраф от 30 000 до 50 000 руб.
В конце августа протокол также был составлен в отношении актрисы Кристины Асмус из-за публикации в соцсетях. Однако уже в середине сентября суд прекратил это дело.
Артур Смольянинов — российский актер театра и кино. На его счету более 80 ролей. Так, Смольянинов снимался в фильмах «9 рота», «Елки», «Калашников», а также в сериалах «Волк», «За час до рассвета» и др. В октябре стало известно, что актер покинул Россию.
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