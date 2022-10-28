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Суд оштрафовал актера Смольянинова по делу о дискредитации военных

Ведомости

Гагаринский суд Москвы признал виновным актера Артура Смольянинова по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Его обязали выплатить штраф в размере 30 000 руб. Об этом сообщает ТАСС. 

«Суд признал Смольянинова А. С. виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 руб.», — сказали в суде. 

Как пишет «РИА Новости», поводом для составления протокола стали слова актера о спецоперации России на Украине, произнесенные в видеоинтервью. Эксперт-лингвист заключил, что Смольянинов характеризовал действия российских военных как «захватнические и связанные с геноцидом». Уточняется, что ни артист, и его представитель в суде не присутствовали. 

17 октября стало известно, что на актера составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Причина не называлась. По статье Смольянинову грозил штраф от 30 000 до 50 000 руб.

В конце августа протокол также был составлен в отношении актрисы Кристины Асмус из-за публикации в соцсетях. Однако уже в середине сентября суд прекратил это дело. 

Артур Смольянинов — российский актер театра и кино. На его счету более 80 ролей. Так, Смольянинов снимался в фильмах «9 рота», «Елки», «Калашников», а также в сериалах «Волк», «За час до рассвета» и др. В октябре стало известно, что актер покинул Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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