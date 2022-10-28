Суд оштрафовал актера Смольянинова по делу о дискредитации военных

Как пишет «РИА Новости», поводом для составления протокола стали слова актера о спецоперации России на Украине, произнесенные в видеоинтервью. Эксперт-лингвист заключил, что Смольянинов характеризовал действия российских военных как «захватнические и связанные с геноцидом». Уточняется, что ни артист, и его представитель в суде не присутствовали.