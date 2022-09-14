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Суд прекратил дело о дискредитации армии против актрисы Кристины Асмус

Ведомости

Тверской суд Москвы прекратил производство по административному делу в отношении актрисы Кристины Асмус, которую ранее обвинили в дискредитации ВС РФ из-за поста в соцсети, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

«Производство по делу в отношении Асмус прекратить», — огласил решение судья. По его словам, производство прекращено в связи с отсутствием состава преступления и многочисленными нарушениями со стороны органов дознания. Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству ее адвоката Владимира Ляховского.

В конце августа на Асмус завели дело о дискредитации военных. Протокол был зарегистрирован 25 августа в Тверском суде из-за публикации в соцсетях. В ней актриса высказывает негативное отношение к началу спецоперации. Асмус грозил штраф в размере 50 000 руб.

6 сентября актрису Татьяну Рудину оштрафовали на 50 000 руб. по делу о дискредитации военных. Отмечалось, что судебное заседание было закрытым, сама актриса на него не пришла. Решение суда еще не вступило в силу, оно может быть обжаловано.

Как сообщал ТАСС, дело было заведено из-за публикации в соцсетях, в которых актриса негативно высказывалась о спецоперации на Украине и критиковала действия российских военных. О каком конкретно материале идет речь, не уточняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных