Суд прекратил дело о дискредитации армии против актрисы Кристины Асмус
Тверской суд Москвы прекратил производство по административному делу в отношении актрисы Кристины Асмус, которую ранее обвинили в дискредитации ВС РФ из-за поста в соцсети, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.
«Производство по делу в отношении Асмус прекратить», — огласил решение судья. По его словам, производство прекращено в связи с отсутствием состава преступления и многочисленными нарушениями со стороны органов дознания. Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству ее адвоката Владимира Ляховского.
В конце августа на Асмус завели дело о дискредитации военных. Протокол был зарегистрирован 25 августа в Тверском суде из-за публикации в соцсетях. В ней актриса высказывает негативное отношение к началу спецоперации. Асмус грозил штраф в размере 50 000 руб.
6 сентября актрису Татьяну Рудину оштрафовали на 50 000 руб. по делу о дискредитации военных. Отмечалось, что судебное заседание было закрытым, сама актриса на него не пришла. Решение суда еще не вступило в силу, оно может быть обжаловано.
Как сообщал ТАСС, дело было заведено из-за публикации в соцсетях, в которых актриса негативно высказывалась о спецоперации на Украине и критиковала действия российских военных. О каком конкретно материале идет речь, не уточняется.
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