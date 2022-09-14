Суд прекратил дело о дискредитации армии против актрисы Кристины Асмус

6 сентября актрису Татьяну Рудину оштрафовали на 50 000 руб. по делу о дискредитации военных. Отмечалось, что судебное заседание было закрытым, сама актриса на него не пришла. Решение суда еще не вступило в силу, оно может быть обжаловано.