Актрису Татьяну Рудину оштрафовали на 50 000 рублей по делу о дискредитации военных

Ранее дело о дискредитации военных завели на актрису Кристину Асмус. Протокол был зарегистрирован 25 августа в Тверском суде из-за публикации в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В ней актриса высказывает негативное отношение к началу спецоперации. Асмус грозит штраф в размере 50 000 руб., заседание по делу назначили на 14 сентября, удовлетворив ходатайство адвоката Владимира Ляховского провести его в закрытом режиме.