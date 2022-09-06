Актрису Татьяну Рудину оштрафовали на 50 000 рублей по делу о дискредитации военных
Тверской суд Москвы признал актрису Татьяну Рудину виновной по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Ей назначили штраф в размере 50 000 руб., сообщает ТАСС.
«Признать Рудину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан")», — сказала судья.
Отмечается, что судебное заседания было закрытым, сама актриса на него не пришла. Решение суда еще не вступило в силу, оно может быть обжаловано.
Как сообщает ТАСС, дело было заведено из-за публикации Рудиной в соцсетях, в которых актриса негативно высказывалась о спецоперации на Украине и критиковала действия российских военных. О каком конкретно материале идет речь, не уточняется.
Татьяна Рудина играет в Московском драматическом театре им. Ермоловой. Она также снималась в фильмах «Выйти замуж за капитана», «Дети солнца», «Дом, который построил Свифт» и сериалах «Журов» и «Таксистка».
Ранее дело о дискредитации военных завели на актрису Кристину Асмус. Протокол был зарегистрирован 25 августа в Тверском суде из-за публикации в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В ней актриса высказывает негативное отношение к началу спецоперации. Асмус грозит штраф в размере 50 000 руб., заседание по делу назначили на 14 сентября, удовлетворив ходатайство адвоката Владимира Ляховского провести его в закрытом режиме.
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