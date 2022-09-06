Газета
Общество

Актрису Татьяну Рудину оштрафовали на 50 000 рублей по делу о дискредитации военных

Ведомости

Тверской суд Москвы признал актрису Татьяну Рудину виновной по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Ей назначили штраф в размере 50 000 руб., сообщает ТАСС.

«Признать Рудину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан")», — сказала судья. 

Отмечается, что судебное заседания было закрытым, сама актриса на него не пришла. Решение суда еще не вступило в силу, оно может быть обжаловано.

Как сообщает ТАСС, дело было заведено из-за публикации Рудиной в соцсетях, в которых актриса негативно высказывалась о спецоперации на Украине и критиковала действия российских военных. О каком конкретно материале идет речь, не уточняется. 

Татьяна Рудина играет в Московском драматическом театре им. Ермоловой. Она также снималась в фильмах «Выйти замуж за капитана», «Дети солнца», «Дом, который построил Свифт» и сериалах «Журов» и «Таксистка».    

Ранее дело о дискредитации военных завели на актрису Кристину Асмус. Протокол был зарегистрирован 25 августа в Тверском суде из-за публикации в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В ней актриса высказывает негативное отношение к началу спецоперации. Асмус грозит штраф в размере 50 000 руб., заседание по делу назначили на 14 сентября, удовлетворив ходатайство адвоката Владимира Ляховского провести его в закрытом режиме.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных