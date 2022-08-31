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На Кристину Асмус составили протокол о дискредитации военных

Ведомости

На Кристину Асмус составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России, следует из информации, опубликованной в картотеке Тверского суда Москвы.

Уточняется, что протокол был зарегистрирован 25 августа. Актрисе грозит наказание по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Максимальное наказание по статье составляет штраф в размере 50 000 руб.

Представитель актрисы Валерия Уварова заявила RTVI, что впервые слышит о протоколе. «Нам ничего об этом не известно. Комментировать здесь нечего, впервые слышу. Кристина Игоревна сейчас в экспедиции», — сказала Уварова.

Ранее по аналогичной статье административный штраф в размере 50 000 руб. назначили лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку. Протокол в отношении Шевчука был составлен полицейскими из Уфы после выступления группы «ДДТ» в Башкирии 18 мая. Причиной стали высказывания Шевчука, которые носили, по мнению правоохранителей, провокационный характер. 25 августа защита сообщила, что обжаловала приговор.

Также в августе был оштрафован по делу о дискредитации военных вокалист группы «Курара» Олег Ягодин. Его обязали выплатить 40 000 руб. Причиной для дела стали публичные высказывания участника группы на музыкальном фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге, который прошел 25 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных