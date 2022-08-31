На Кристину Асмус составили протокол о дискредитации военных
На Кристину Асмус составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России, следует из информации, опубликованной в картотеке Тверского суда Москвы.
Уточняется, что протокол был зарегистрирован 25 августа. Актрисе грозит наказание по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Максимальное наказание по статье составляет штраф в размере 50 000 руб.
Представитель актрисы Валерия Уварова заявила RTVI, что впервые слышит о протоколе. «Нам ничего об этом не известно. Комментировать здесь нечего, впервые слышу. Кристина Игоревна сейчас в экспедиции», — сказала Уварова.
Ранее по аналогичной статье административный штраф в размере 50 000 руб. назначили лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку. Протокол в отношении Шевчука был составлен полицейскими из Уфы после выступления группы «ДДТ» в Башкирии 18 мая. Причиной стали высказывания Шевчука, которые носили, по мнению правоохранителей, провокационный характер. 25 августа защита сообщила, что обжаловала приговор.
Также в августе был оштрафован по делу о дискредитации военных вокалист группы «Курара» Олег Ягодин. Его обязали выплатить 40 000 руб. Причиной для дела стали публичные высказывания участника группы на музыкальном фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге, который прошел 25 июня.
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