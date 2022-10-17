На актера Артура Смольянинова составили протокол о дискредитации военных
На российского актера Артура Смольянинова, который сыграл в фильмах «9 рота» и «Елки», составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.3.3 КоАП РФ — о дискредитации Вооруженных сил РФ, об этом сообщили в пресс-службе Гагаринского суда Москвы, пишут «РИА Новости».
Уточняется, что дата рассмотрения дела еще не назначена, протокол был зарегистрирован сегодня, 17 октября. Причина для составления протокола не уточняется. По этой статье актеру грозит штраф в размере от 30 000 до 50 000 руб.
Ранее стало известно, что за первое полугодие российские суды выписали административные штрафы на сумму 85,7 млн руб. за дискредитацию ВС РФ. Такие административные наказания получили 2504 человека.
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