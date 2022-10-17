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На актера Артура Смольянинова составили протокол о дискредитации военных

Ведомости

На российского актера Артура Смольянинова, который сыграл в фильмах «9 рота» и «Елки», составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.3.3 КоАП РФ — о дискредитации Вооруженных сил РФ, об этом сообщили в пресс-службе Гагаринского суда Москвы, пишут «РИА Новости».  

Уточняется, что дата рассмотрения дела еще не назначена, протокол был зарегистрирован сегодня, 17 октября. Причина для составления протокола не уточняется. По этой статье актеру грозит штраф в размере от 30 000 до 50 000 руб. 

Ранее стало известно, что за первое полугодие российские суды выписали административные штрафы на сумму 85,7 млн руб. за дискредитацию ВС РФ. Такие административные наказания получили 2504 человека. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных