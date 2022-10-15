Россияне задолжали государству 85 млн рублей по делам о дискредитации армии

В конце августа по уголовному делу о дискредитации российской армии был задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Максимальное наказание по статье составляет до трех лет лишения свободы. Ранее Ройзмана уже штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В марте Октябрьский суд Екатеринбурга признал его виновным и обязал выплатить два штрафа в размере 50 000 руб. каждый. 7 апреля Ройзман получил третий штраф на аналогичную сумму. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.