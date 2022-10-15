Россияне задолжали государству 85 млн рублей по делам о дискредитации армии
Российские суды по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) оштрафовали россиян на 85,7 млн руб., следует из данных официальной судебной статистики за первые шесть месяцев этого года, которые опубликовал Судебный департамент при Верховном суде.
По статье о дискредитации армии штрафы получили 2504 человека. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные судебной статистики сообщает, что приговоры по аналогичной статье УК (ст. 280.3) не выносились. Ответственность по ней наступает, если человека в течение года уже наказывали за дискредитацию армии в административном порядке.
При этом вынесен один приговор по статье о фейках (207.3 УК РФ — распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России). В начале июля Мещанский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии. По данным «ОВД-инфо» (внесен в реестр иноагентов), на которые ссылается «Коммерсантъ», фигурантами по этой статье проходят уже 87 россиян.
В конце августа по уголовному делу о дискредитации российской армии был задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Максимальное наказание по статье составляет до трех лет лишения свободы. Ранее Ройзмана уже штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В марте Октябрьский суд Екатеринбурга признал его виновным и обязал выплатить два штрафа в размере 50 000 руб. каждый. 7 апреля Ройзман получил третий штраф на аналогичную сумму. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.
Фигурантом по статье о фейках стала экс-сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова, в качестве меры пресечения суд назначил ей домашний арест до 9 октября. Овсянникову обвиняют по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). Максимальное наказание по статье — 10 лет лишения свободы.
Статья за распространение фейков о действиях ВС РФ появилась после начала специальной военной операции на Украине — 4 марта. Штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. В случае если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до пятнадцати лет. Дело Алексея Горинова стало первым, по которому был вынесен приговор.