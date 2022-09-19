Суд сократил на месяц семилетний срок мундепу Горинову по делу о фейках про армию
Московский городской суд сократил с 7 лет до 6 лет и 11 месяцев срок пребывания в колонии муниципальному депутату Алексею Горинову по делу о фейках о Вооруженных силах РФ, сообщили в суде.
«Апелляционная инстанция снизила наказание до 6 лет и 11 месяцев», — пояснили в пресс-службе. Горинов вновь отказался признать вину и в ходе заседания повторил призыв завершить специальную военную операцию на Украине.
В начале июля Мещанский районный суд Москвы приговорил депутата к семи годам колонии по делу о фейках о военных. Горинову также запрещено занимать должности на государственных постах и в органах местного самоуправления. Депутат был признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России.
Согласно данным следствия, 15 марта Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина на заседании совета депутатов «огласили ложные данные о действиях российской армии». Котелочкина сейчас объявлена в розыск, в ее отношении выделено отдельное производство.
Статья за распространение фейков о действиях ВС РФ появилась после начала специальной военной операции на Украине — 4 марта. Штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. В случае если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до пятнадцати лет. Дело Алексея Горинова стало первым, по которому был вынесен приговор.
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