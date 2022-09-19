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Общество

Суд сократил на месяц семилетний срок мундепу Горинову по делу о фейках про армию

Ведомости

Московский городской суд сократил с 7 лет до 6 лет и 11 месяцев срок пребывания в колонии муниципальному депутату Алексею Горинову по делу о фейках о Вооруженных силах РФ, сообщили в суде.

«Апелляционная инстанция снизила наказание до 6 лет и 11 месяцев», — пояснили в пресс-службе. Горинов вновь отказался признать вину и в ходе заседания повторил призыв завершить специальную военную операцию на Украине.

В начале июля Мещанский районный суд Москвы приговорил депутата к семи годам колонии по делу о фейках о военных. Горинову также запрещено занимать должности на государственных постах и в органах местного самоуправления. Депутат был признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

Согласно данным следствия, 15 марта Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина на заседании совета депутатов «огласили ложные данные о действиях российской армии». Котелочкина сейчас объявлена в розыск, в ее отношении выделено отдельное производство.

Статья за распространение фейков о действиях ВС РФ появилась после начала специальной военной операции на Украине — 4 марта. Штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. В случае если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до пятнадцати лет. Дело Алексея Горинова стало первым, по которому был вынесен приговор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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