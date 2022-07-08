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Политика

Московского депутата приговорили к семи годам колонии по делу о фейках о военных

Ведомости

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор московскому муниципальному депутату Красносельского округа Алексею Горинову за дискредитацию вооруженных сил России, пишет «РИА Новости». Депутата осудили на семь лет колонии общего режима.

Помимо этого, Горинову запрещено будет занимать должности на государственных постах и органах местного самоуправления. Депутат был признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — распространение заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России.

Согласно данным следствия, 15 марта Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина на заседании совета депутатов «огласили ложные данные о действиях российской армии». Котелочкина сейчас объявлена в розыск, в ее отношении выделено отдельное производство.

Статья за распространение фейков о действиях ВС РФ появилась после начала специальной военной операции на Украине — 4 марта. Штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. В случае если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до пятнадцати лет. Дело Алексея Горинова стало первым, по которому был вынесен приговор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных