Московского депутата приговорили к семи годам колонии по делу о фейках о военных
Мещанский районный суд Москвы вынес приговор московскому муниципальному депутату Красносельского округа Алексею Горинову за дискредитацию вооруженных сил России, пишет «РИА Новости». Депутата осудили на семь лет колонии общего режима.
Помимо этого, Горинову запрещено будет занимать должности на государственных постах и органах местного самоуправления. Депутат был признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — распространение заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России.
Согласно данным следствия, 15 марта Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина на заседании совета депутатов «огласили ложные данные о действиях российской армии». Котелочкина сейчас объявлена в розыск, в ее отношении выделено отдельное производство.
Статья за распространение фейков о действиях ВС РФ появилась после начала специальной военной операции на Украине — 4 марта. Штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. В случае если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до пятнадцати лет. Дело Алексея Горинова стало первым, по которому был вынесен приговор.
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