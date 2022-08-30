Ройзман решил не обжаловать запрет определенных действий

Ройзман был задержан 24 августа на 48 часов по уголовному делу о дискредитации российской армии. Бывший мэр столицы Свердловской области заявил, что вину не признает. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Максимальное наказание по статье составляет до трех лет лишения свободы.