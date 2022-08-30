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Ройзман решил не обжаловать запрет определенных действий

Ведомости

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не собирается подавать апелляционную жалобу на решение суда о мере пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом его адвокат Владислав Идамжапов сообщил ТАСС.

«Принято решение не обжаловать», — сказал он.

В то же время, как пишет агентство, главное управление ФСИН по Свердловской области обратилось в суд за уточнением, какие публичные места нельзя посещать Евгению Ройзману. Об этом сообщил начальник пресс-службы ведомства Александр Левченко.

Ранее адвокат экс-мэра сообщил, что ФСИН может обратиться в суд из-за выхода Ройзмана за пределы Октябрьского района Екатеринбурга. Позже в ведомстве пояснили, что не считают, что Ройзман нарушил постановление суда.

25 августа Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий до 29 сентября. Ему запрещено пользоваться средствами связи, интернетом и посещать публичные места. 

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Ройзман был задержан 24 августа на 48 часов по уголовному делу о дискредитации российской армии. Бывший мэр столицы Свердловской области заявил, что вину не признает. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Максимальное наказание по статье составляет до трех лет лишения свободы.

Задержание бывшего мэра также прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он указал на «непростые отношения» между ними, но отметил, что Ройзман заслуживает «справедливости и уважения». «Надеюсь, он их получит», – сказал Куйвашев.

Ранее Ройзмана уже штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В марте Октябрьский суд Екатеринбурга признал его виновным и обязал выплатить два штрафа в размере 50 000 руб. каждый. 7 апреля Ройзман получил третий штраф на аналогичную сумму. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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