Обвиняемый в дискредитации армии Ройзман будет частично свободен

Обвиняемый в дискредитации армии Ройзман будет частично свободенМуратов, Шевчук и Макаревич просили не сажать экс-мэра Екатеринбурга под стражу
Бывшего депутата Госдумы, экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана не стали сажать в СИЗО и даже под домашний арест на время расследования уголовного дела о дискредитации российской армии по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ.
25 августа Верх-Исетский районный суд столицы Свердловской области избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий до 29 сентября, сообщило агентство ТАСС. Ему будет запрещено пользоваться средствами связи, посещать публичные места и пользоваться интернетом. То есть суд удовлетворил ходатайство следствия, хотя и не в полной мере: правоохранители просили также запрет на выход из квартиры с 00:00 до 23:59.
Как сообщил екатеринбургский Telegram-канал It's my city, при рассмотрения вопроса о мере пресечения к уголовному делу были приобщены ходатайства музыкантов Юрия Шевчука, Андрея Макаревича, Бориса Гребенщикова, писателя Бориса Акунина и Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова с просьбой освободить Ройзмана. Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов попросил приобщить к делу положительные характеристики, которые составил также писатель Дмитрий Быков (внесен в реестр СМИ-иноагентов).
Сразу после задержания экс-мэра Екатеринбурга по этому поводу высказался и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который сейчас идет на очередные выборы. Он опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором отметил, что «закон есть закон», но его политический оппонент, как и любой человек, «заслуживает справедливости и уважения». «Надеюсь, он их получит», – сказал Куйвашев.
Ройзмана задержали в среду в Екатеринбурге, сообщал ТАСС со ссылкой на экстренные службы города. Позднее в управлении главка МВД по Москве сообщили, что органы СУ УВД по ЦАО возбудили в отношении неназванного мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ. В МВД уточнили, что подозреваемый в совершении преступления уже привлекался к ответственности по аналогичной административной статье (ст. 20.3.3 КоАП РФ), он задержан в Екатеринбурге и и будет доставлен в Москву для проведения следственных действий.
«Установлено, что мужчина разместил в сети интернет видеоролик, содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан», – говорилось в сообщении МВД. «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило, что речь идет именно о деле в отношении Ройзмана. В его квартире, благотворительном фонде и созданном им Музее невьянской иконы прошли обыски.
По данным агентства, поводом для возбуждения уголовного дела о дискредитации российской армии послужило видео, опубликованное на YouTube-канале экс-мэра. Сам Ройзман заявил, что причина уголовного преследования кроется в том, что он назвал проводимую Россией спецоперацию на Украине не так, как принято. Экс-мэр с начала спецоперации неоднократно высказывался против ее проведения. 24 февраля в своем Telegram-канале он осудил принимавших решение о вводе войск на Украину.
Политолог Евгений Минченко отмечает, что Ройзман является «классическим политиком-популистом», который все свои кампании – и на выборах в Госдуму в 2003 г., и на выборах мэра Екатеринбурга в 2013 г. – выигрывал «в образе бунтаря». «Он использует идеологию регионального патриотизма, простоту», – поясняет Минченко. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (Росфинмониторинг включил его в список лиц, подозреваемых в причастности к терроризму или экстремистской деятельности, заочно арестован) в 2020 г. Ройзман подчеркивал, что его отчислили из школы в 6 классе, после чего он работал на «Уралмаше».
В 1992 г. Ройзман занялся бизнесом и стал соучредителем компании «Ювелирный дом», он отошел от бизнеса после того, как в 1999 г. стал одним из соучредителей фонда «Город без наркотиков». В Госдуму в 2003 г. Ройзман избирался как самовыдвиженец – и только на один срок. В период своей работы в нижней палате парламента являлся членом комитета по безопасности и работал в составе правительственной комиссии по борьбе с наркотиками. В 2013 г. он был избран мэром Екатеринбурга и подал в отставку с этого поста в 2018 г.
Больше он не принимал участия в значительных избирательных кампаниях (к примеру, в 2017 г. выдвинулся против Куйвашева, но не прошел муниципальный фильтр), хотя и участвовал в региональной политике. Поэтому, считает политолог Константин Калачев, Куйвашев вовремя выступил с заявлением, которое можно трактовать скорее как поддержку Ройзмана, и при этом он отметил, что «закон есть закон». «Кто что хотел, тот то в этом заявлении и увидел», – считает эксперт.