Обвиняемый в дискредитации армии Ройзман будет частично свободен

В 1992 г. Ройзман занялся бизнесом и стал соучредителем компании «Ювелирный дом», он отошел от бизнеса после того, как в 1999 г. стал одним из соучредителей фонда «Город без наркотиков». В Госдуму в 2003 г. Ройзман избирался как самовыдвиженец – и только на один срок. В период своей работы в нижней палате парламента являлся членом комитета по безопасности и работал в составе правительственной комиссии по борьбе с наркотиками. В 2013 г. он был избран мэром Екатеринбурга и подал в отставку с этого поста в 2018 г.