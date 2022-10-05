Суд отказал в заочном аресте экс-сотрудницы «Первого канала» Овсянниковой

Бывший редактор «Первого канала» по-прежнему остается под домашним арестом. Такую меру пресечения в августе ей назначил суд до 9 октября по делу о фейках. Овсянникову обвиняют по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). Максимальное наказание по статье — 10 лет лишения свободы. Адвокат обвиняемой Дмитрий Захватов пояснил, что поводом для заведения дела стал пикет Овсянниковой на Софийской набережной в Москве 15 июля.