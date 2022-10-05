Суд отказал в заочном аресте экс-сотрудницы «Первого канала» Овсянниковой
Басманный суд Москвы отказал следствию в ужесточении меры пресечения для экс-сотрудницы «Первого канала» Марины Овсянниковой и не стал арестовывать ее заочно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд не смог вынести решение по ходатайству СК об ужесточении Овсянниковой М.В. меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей», — говорится в сообщении. В суде уточнили, что Овсянниковой не изменили меру пресечения из-за неявки прокурора на заседание.
Бывший редактор «Первого канала» по-прежнему остается под домашним арестом. Такую меру пресечения в августе ей назначил суд до 9 октября по делу о фейках. Овсянникову обвиняют по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). Максимальное наказание по статье — 10 лет лишения свободы. Адвокат обвиняемой Дмитрий Захватов пояснил, что поводом для заведения дела стал пикет Овсянниковой на Софийской набережной в Москве 15 июля.
1 октября бывший муж Овсянниковой рассказал RT о ее побеге из-под домашнего ареста вместе с их 11-летней дочерью. Он добавил, что не знает, куда могла поехать бывшая жена. 5 октября МВД России объявило бывшую журналистку «Первого канала» в розыск.
Ранее Овсянникову уже штрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3. ч. 1 КоАП). В частности, в конце июля суд назначил ей штраф в размере 50 000 руб. В августе ее вновь признали виновной по данной статьей и оштрафовали на 40 000 руб.
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