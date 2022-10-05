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Суд отказал в заочном аресте экс-сотрудницы «Первого канала» Овсянниковой

Ведомости

Басманный суд Москвы отказал следствию в ужесточении меры пресечения для экс-сотрудницы «Первого канала» Марины Овсянниковой и не стал арестовывать ее заочно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд не смог вынести решение по ходатайству СК об ужесточении Овсянниковой М.В. меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей», — говорится в сообщении. В суде уточнили, что Овсянниковой не изменили меру пресечения из-за неявки прокурора на заседание.

Бывший редактор «Первого канала» по-прежнему остается под домашним арестом. Такую меру пресечения в августе ей назначил суд до 9 октября по делу о фейках. Овсянникову обвиняют по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). Максимальное наказание по статье — 10 лет лишения свободы. Адвокат обвиняемой Дмитрий Захватов пояснил, что поводом для заведения дела стал пикет Овсянниковой на Софийской набережной в Москве 15 июля.

1 октября бывший муж Овсянниковой рассказал RT о ее побеге из-под домашнего ареста вместе с их 11-летней дочерью. Он добавил, что не знает, куда могла поехать бывшая жена. 5 октября МВД России объявило бывшую журналистку «Первого канала» в розыск.

Ранее Овсянникову уже штрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3. ч. 1 КоАП). В частности, в конце июля суд назначил ей штраф в размере 50 000 руб. В августе ее вновь признали виновной по данной статьей и оштрафовали на 40 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных