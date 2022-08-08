Журналистку Овсянникову оштрафовали на 40 000 рублей за дискредитацию армии

Овсянникова выбежала с антивоенным плакатом вечером 14 марта в эфире «Первого канала», впоследствии она была уволена. На следующий день Останкинский районный суд Москвы оштрафовал ее на 30 000 руб. по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).