Журналистку Овсянникову оштрафовали на 40 000 рублей за дискредитацию армии
Бывшую сотрудницу «Первого канала» Марину Овсянникову оштрафовали на 40 000 руб. по делу о дискредитации Вооруженных сил России, написала журналистка в своем Telegram-канале.
Это второй по счету штраф, который выписали Овсянниковой по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация Российской армии). В конце июля ее оштрафовали на 50 000 руб.
Овсянникова выбежала с антивоенным плакатом вечером 14 марта в эфире «Первого канала», впоследствии она была уволена. На следующий день Останкинский районный суд Москвы оштрафовал ее на 30 000 руб. по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).
В апреле Овсянникова устроилась на работу внештатным корреспондентом в немецком Die Welt, однако позже прекратила сотрудничество с изданием и вернулась в Россию.
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