Овсянникову оштрафовали на 50 000 рублей за дискредитацию ВС РФ
Бывшую сотрудницу «Первого канала» Марину Овсянникову оштрафовали на 50 000 руб. по делу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщает «РИА Новости».
Суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Дело рассматривалось в Мещанском суде Москвы.
Овсянникова выбежала с антивоенным плакатом вечером 14 марта в эфире «Первого канала», впоследствии она была уволена. На следующий день Останкинский районный суд Москвы оштрафовал ее на 30 000 руб. по той же статье. Как отмечает агентство, поводом для нового разбирательства стали ее высказывания во время акции у Басманного суда Москвы.
В апреле Овсянникова устроилась на работу внештатным корреспондентом в немецком Die Welt, однако позже прекратила сотрудничество с изданием и вернулась в Россию.
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