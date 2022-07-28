Овсянникову оштрафовали на 50 000 рублей за дискредитацию ВС РФ

Овсянникова выбежала с антивоенным плакатом вечером 14 марта в эфире «Первого канала», впоследствии она была уволена. На следующий день Останкинский районный суд Москвы оштрафовал ее на 30 000 руб. по той же статье. Как отмечает агентство, поводом для нового разбирательства стали ее высказывания во время акции у Басманного суда Москвы.