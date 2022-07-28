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Овсянникову оштрафовали на 50 000 рублей за дискредитацию ВС РФ

Ведомости

Бывшую сотрудницу «Первого канала» Марину Овсянникову оштрафовали на 50 000 руб. по делу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщает «РИА Новости».

Суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Дело рассматривалось в Мещанском суде Москвы.

Овсянникова выбежала с антивоенным плакатом вечером 14 марта в эфире «Первого канала», впоследствии она была уволена. На следующий день Останкинский районный суд Москвы оштрафовал ее на 30 000 руб. по той же статье. Как отмечает агентство, поводом для нового разбирательства стали ее высказывания во время акции у Басманного суда Москвы.

В апреле Овсянникова устроилась на работу внештатным корреспондентом в немецком Die Welt, однако позже прекратила сотрудничество с изданием и вернулась в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных