Сотрудницу «Первого канала» оштрафовали на 30 000 рублей за акцию протеста в эфире

Овсянникова выбежала с антивоенным плакатом вечером 14 марта. Ее личность подтвердил юрист Павел Чиков. Пресс-служба самого канала сообщила о начале служебной проверки в связи с произошедшим. После в Telegram появилось видео, на котором девушка критически отозвалась о военной операции России на Украине, а также призналась, что ей стыдно за свою работу на «Первом канале».