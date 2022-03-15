Сотрудницу «Первого канала» оштрафовали на 30 000 рублей за акцию протеста в эфире
Останкинский районный суд Москвы оштрафовал на 30 000 руб. редактора «Первого канала» Марину Овсянникову, которая вчера во время прямого эфира программы «Время» появилась с антивоенным плакатом за спиной ведущей Екатерины Андреевой. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов.
«Постановлением Останкинского районного суда города Москвы от 15 марта 2022 года Овсянникова М. В. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Останкинского суда.
Таким образом, согласно Кодексу об административных правонарушениях, Овсянникову признали виновной в проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о реализации такового. Максимальным наказанием для граждан за это является административный арест на 10 суток.
Овсянникова выбежала с антивоенным плакатом вечером 14 марта. Ее личность подтвердил юрист Павел Чиков. Пресс-служба самого канала сообщила о начале служебной проверки в связи с произошедшим. После в Telegram появилось видео, на котором девушка критически отозвалась о военной операции России на Украине, а также призналась, что ей стыдно за свою работу на «Первом канале».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Овсянниковой «хулиганством». «Первый канал» он охарактеризовал как «марку качественной, своевременной, очень оперативной и объективной информации».