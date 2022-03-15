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Сотрудницу «Первого канала» оштрафовали на 30 000 рублей за акцию протеста в эфире

Ведомости

Останкинский районный суд Москвы оштрафовал на 30 000 руб. редактора «Первого канала» Марину Овсянникову, которая вчера во время прямого эфира программы «Время» появилась с антивоенным плакатом за спиной ведущей Екатерины Андреевой. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов.  

«Постановлением Останкинского районного суда города Москвы от 15 марта 2022 года Овсянникова М. В. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Останкинского суда.

Таким образом, согласно Кодексу об административных правонарушениях, Овсянникову признали виновной в проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о реализации такового. Максимальным наказанием для граждан за это является административный арест на 10 суток.

Овсянникова выбежала с антивоенным плакатом вечером 14 марта. Ее личность подтвердил юрист Павел Чиков. Пресс-служба самого канала сообщила о начале служебной проверки в связи с произошедшим. После в Telegram появилось видео, на котором девушка критически отозвалась о военной операции России на Украине, а также призналась, что ей стыдно за свою работу на «Первом канале».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Овсянниковой «хулиганством». «Первый канал» он охарактеризовал как «марку качественной, своевременной, очень оперативной и объективной информации».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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