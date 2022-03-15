На сотрудницу «Первого канала» завели дело об административном правонарушении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поступок Овсянниковой, назвал это «хулиганством». На вопрос, значит ли это, что любой антивоенный протест теперь расценивается как распространение заведомо ложной информации о военных действиях, Песков ответил: «Есть определенные ведомства, определенные органы, которые этим занимаются. Тем более что прямой эфир любого телеканала — это особое измерение, где особая ответственность, тем более для тех, кто там работает. Поэтому здесь слово "для каждого" вряд ли уместно».