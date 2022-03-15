На сотрудницу «Первого канала» завели дело об административном правонарушении
Редактору «Первого канала» Марине Овсянниковой, вышедшей накануне в прямом эфире программы «Время» с антивоенным плакатом, вменяется административное нарушение по ст. 20.2 КоАП РФ — «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Останкинского районного суда Москвы, куда поступили материалы дела.
По данной статье максимальное предусмотренное наказание — 10 суток ареста. В картотеке Мосгорсуда дело пока не отображается.
14 марта в вечернем эфире программы «Время» в кадре за спиной ведущей Екатерины Андреевой на несколько секунд появилась девушка с антивоенным плакатом. В пресс-службе канала сообщили, что проведут служебную проверку произошедшего. Юрист Павел Чиков сообщил, что за выход в эфир с плакатом была задержана редактор канала Марина Овсянникова. По данным источника ТАСС, СКР начал проверку Овсянниковой по новой статье о фейках.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поступок Овсянниковой, назвал это «хулиганством». На вопрос, значит ли это, что любой антивоенный протест теперь расценивается как распространение заведомо ложной информации о военных действиях, Песков ответил: «Есть определенные ведомства, определенные органы, которые этим занимаются. Тем более что прямой эфир любого телеканала — это особое измерение, где особая ответственность, тем более для тех, кто там работает. Поэтому здесь слово "для каждого" вряд ли уместно».
Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий). Кроме того, суд сможет назначить штраф от 700 000 до 1,5 млн руб., исправительные работы сроком до года, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.