Суд отправил экс-сотрудницу «Первого канала» Овсянникову под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову под домашний арест до 9 октября по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, передает ТАСС.
Накануне следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Овсянниковой. Ей было предъявлено обвинение по статье 207.3. ч. 2, по которой ей грозит штраф до 5 млн руб. либо лишение свободы на срок до 10 лет.
Ранее Овсянникову уже штрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3. ч. 1 КоАП). В частности, в конце июля суд назначил ей штраф в размере 50 000 руб. Журналистка получила наказание за высказывания о действиях российской армии на Украине у здания Басманного суда, в котором тогда рассматривали вопрос об аресте муниципального депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина (внесен в список физлиц-иноагентов) по делу о фейках. Во второй раз Овсянникову оштрафовали на 40 000 руб. По ее словам, причиной стал пост в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).
Овсянникова выбежала с антивоенным плакатом в прямом эфире «Первого канала» во время программы «Время» 14 марта, после чего она была уволена. На следующий день Останкинский районный суд Москвы оштрафовал ее на 30 000 руб. по статье о проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении (ст. 20.2. ч. 2 КоАП).
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