Суд отправил экс-сотрудницу «Первого канала» Овсянникову под домашний арест

Ранее Овсянникову уже штрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3. ч. 1 КоАП). В частности, в конце июля суд назначил ей штраф в размере 50 000 руб. Журналистка получила наказание за высказывания о действиях российской армии на Украине у здания Басманного суда, в котором тогда рассматривали вопрос об аресте муниципального депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина (внесен в список физлиц-иноагентов) по делу о фейках. Во второй раз Овсянникову оштрафовали на 40 000 руб. По ее словам, причиной стал пост в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).