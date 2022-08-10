Овсянниковой предъявили обвинение по делу о распространении фейков о ВС РФ

Овсянникова выбежала с антивоенным плакатом в прямом эфире «Первого канала» во время программы «Время» 14 марта, после чего она была уволена. На следующий день Останкинский районный суд Москвы оштрафовал ее на 30 000 руб. по статье о проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении (ст. 20.2. ч. 2 КоАП). В апреле Овсянникова устроилась на работу внештатным корреспондентом в немецком Die Welt, однако позже прекратила сотрудничество с изданием и вернулась в Россию. 28 июля ее оштрафовали на 50 000 руб. по делу о дискредитации Вооруженных сил России, а также 8 августа на 40 000 руб. по той же статье.