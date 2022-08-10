Овсянниковой предъявили обвинение по делу о распространении фейков о ВС РФ
Бывшей сотруднице «Первого канала» Марине Овсянниковой предъявлено обвинение по п. «д». ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий»), сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что по данной статье Овсянниковой может грозить наказание до 10 лет лишения свободы.
Сейчас уже составлен протокол задержания, ночь Овсянникова проведет в изоляторе временного содержания на Петровке, 38, отметил адвокат. Пока что, добавил он, вопрос о мере пресечения остается открытым.
Ранее сообщалось, что в квартире экс-сотрудницы «Первого канала» прошли обыски. Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении фейков о российской армии.
Овсянникова выбежала с антивоенным плакатом в прямом эфире «Первого канала» во время программы «Время» 14 марта, после чего она была уволена. На следующий день Останкинский районный суд Москвы оштрафовал ее на 30 000 руб. по статье о проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении (ст. 20.2. ч. 2 КоАП). В апреле Овсянникова устроилась на работу внештатным корреспондентом в немецком Die Welt, однако позже прекратила сотрудничество с изданием и вернулась в Россию. 28 июля ее оштрафовали на 50 000 руб. по делу о дискредитации Вооруженных сил России, а также 8 августа на 40 000 руб. по той же статье.
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