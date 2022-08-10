В отношении экс-сотрудницы «Первого канала» Овсянниковой возбудили уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении фейков о российской армии в отношении бывшего редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой, сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов, передает ТАСС.
По его словам, уголовное дело было возбуждено по статье 207.3. По ней ей грозит штраф в размере от 700 000 до 1,5 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет. Ранее Захватов также сообщал о проведении обысков в квартире Овсянниковой.
Ранее Овсянникову уже штрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3. ч. 1 КоАП). В частности, в конце июля суд назначил ей штраф в размере 50 000 руб. Журналистка получила наказание за высказывания о действиях российской армии на Украине у здания Басманного суда, в котором тогда рассматривали вопрос об аресте муниципального депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) по делу о фейках. Во второй раз Овсянникову оштрафовали на 40 000 руб. По ее словам, причиной стал пост в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).
Овсянникова выбежала с антивоенным плакатом в прямом эфире «Первого канала» во время программы «Время» 14 марта, после чего она была уволена. На следующий день Останкинский районный суд Москвы оштрафовал ее на 30 000 руб. по статье о проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении (ст. 20.2. ч. 2 КоАП). В апреле Овсянникова устроилась на работу внештатным корреспондентом в немецком Die Welt, однако позже прекратила сотрудничество с изданием и вернулась в Россию.
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