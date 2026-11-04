Силы ПВО сбили пять беспилотников на подлете к Москве
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили пять украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал глава города.
Также Росавиация заявила, что московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за корректировки параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
3 ноября Минобороны РФ сообщило, что ПВО за сутки уничтожили 1265 украинских беспилотников и четыре ракеты «Нептун». По данным ведомства, российские войска также нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры, которые использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ).
В ночь на 3 ноября в направлении Москвы и области летело 493 украинских БПЛА, заявил Собянин. По словам мэра, большую часть из них уничтожили на дальних рубежах, еще 187 БПЛА ликвидировали на подлете к Москве.