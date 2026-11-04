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Главная / Политика /

Силы ПВО сбили пять беспилотников на подлете к Москве

Сергей Пахомов
ТАСС
ТАСС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили пять украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал глава города.

Также Росавиация заявила, что московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за корректировки параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

3 ноября Минобороны РФ сообщило, что ПВО за сутки уничтожили 1265 украинских беспилотников и четыре ракеты «Нептун». По данным ведомства, российские войска также нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры, которые использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ).

В ночь на 3 ноября в направлении Москвы и области летело 493 украинских БПЛА, заявил Собянин. По словам мэра, большую часть из них уничтожили на дальних рубежах, еще 187 БПЛА ликвидировали на подлете к Москве.

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