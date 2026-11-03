Зеленский заявил, что роль США в мире продолжит снижаться
Роль США в мире может продолжить сокращаться, поэтому Европа должна набирать больший вес. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Берлинской конференции по безопасности. Украинский лидер привел отрывок выступления в своем Telegram-канале.
«Роль Соединенных Штатов в мире может стать еще меньше. Поэтому роль Европы в мире должна стать еще больше. И без Германии это невозможно», – отметил Зеленский.
При этом он поблагодарил США за ту помощь, которую она предоставляет Украине. Глава государства подчеркнул, что хочет, чтобы те, кто считает Киев «недостаточно благодарными», услышали это заявление. В то же время украинский лидер считает, что без европейских стран Украина «не выжила бы».
15 октября спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что критика Зеленского в адрес американского лидера Дональда Трампа еще больше осложнила положение президента Украины по сравнению с ситуацией после встречи в Белом доме в феврале 2025 г.
14 октября Зеленский сообщил, что чувствует себя преданным Трампом. Украинский лидер отметил, что ему «больно», когда глава Белого дома выбирает сторону Москвы, а не Киева.
10 октября Трамп заявил, что настало время для смены президента на Украине. По его словам, Зеленский «мог много раз урегулировать этот конфликт, но предпочитает этого не делать». Американский президент также сказал, что Вашингтон требовал от Киева прекратить удары по российским НПЗ.