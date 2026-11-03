Зеленский заявил, что роль США в мире продолжит снижаться

При этом он поблагодарил США за ту помощь, которую она предоставляет Украине. Глава государства подчеркнул, что хочет, чтобы те, кто считает Киев «недостаточно благодарными», услышали это заявление. В то же время украинский лидер считает, что без европейских стран Украина «не выжила бы».