Три города на западе Украины остались без электричества
Три города, расположенных на западе Украины, лишились электроснабжения. Об этом пишет украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.
«Луцк, Ковель и Любомль остались без электроэнергии», – говорится в публикации.
2 ноября украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что экстренные отключения электричества начались в Киеве и Киевской области. Уточняется, что аварийные отключения электроэнергии были осуществлены по просьбе «Укрэнерго». В компании также сообщили, что энергетики приступили к ремонтным работам в Одесской области.
9 октября в отдельных регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Украинское издание «Страна» писало, что экстренные отключения света введены на правом берегу Киева, а также в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.