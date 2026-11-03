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Три города на западе Украины остались без электричества

Сергей Пахомов

Три города, расположенных на западе Украины, лишились электроснабжения. Об этом пишет украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«Луцк, Ковель и Любомль остались без электроэнергии», – говорится в публикации.

2 ноября украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что экстренные отключения электричества начались в Киеве и Киевской области. Уточняется, что аварийные отключения электроэнергии были осуществлены по просьбе «Укрэнерго». В компании также сообщили, что энергетики приступили к ремонтным работам в Одесской области. 

9 октября в отдельных регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Украинское издание «Страна» писало, что экстренные отключения света введены на правом берегу Киева, а также в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

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