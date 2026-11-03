Три города на западе Украины остались без электричества

2 ноября украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что экстренные отключения электричества начались в Киеве и Киевской области. Уточняется, что аварийные отключения электроэнергии были осуществлены по просьбе «Укрэнерго». В компании также сообщили, что энергетики приступили к ремонтным работам в Одесской области.