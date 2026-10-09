Несколько регионов Украины остались без электричества
В отдельных регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии, сообщает «Укрэнерго».
Отключения, по данным компании, связаны со «сложной ситуацией в энергосистеме».
Украинское издание «Страна» информирует, что экстренные отключения света введены на правом берегу Киева, а также в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.
По данным коммунального предприятия «Киевпастранс», в Оболонском, Подольском и Святошинском районах Киева временно остановили движение части общественного транспорта из-за отсутствия электроснабжения. Причиной стало отсутствие напряжения в энергосистеме.