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Несколько регионов Украины остались без электричества

Инна Шульгина

В отдельных регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии, сообщает «Укрэнерго».

Отключения, по данным компании, связаны со «сложной ситуацией в энергосистеме».

Украинское издание «Страна» информирует, что экстренные отключения света введены на правом берегу Киева, а также в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

По данным коммунального предприятия «Киевпастранс», в Оболонском, Подольском и Святошинском районах Киева временно остановили движение части общественного транспорта из-за отсутствия электроснабжения. Причиной стало отсутствие напряжения в энергосистеме.

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