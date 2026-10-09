В трех районах Киева остановили общественный транспорт из-за блэкаута
Движение части общественного транспорта временно остановили в Оболонском, Подольском и Святошинском районах Киева из-за отсутствия электроснабжения. Об этом сообщило коммунальное предприятие «Киевпастранс».
В «Киевпастрансе» пояснили, что причиной остановки стало отсутствие напряжения в энергосистеме.
4 октября в Киеве уже фиксировались перебои с электроснабжением. По данным украинских СМИ, в некоторых районах столицы электричество полностью отключалось, в других наблюдалось повышенное напряжение.
2 октября Минобороны России заявило об ударе по электроподстанции «Киевская» в Киевской области. По данным ведомства, объект обеспечивал передачу и распределение электроэнергии для предприятий военно-промышленного комплекса. В тот же день в Киеве ограничивали движение по трем мостам через Днепр, из-за чего были изменены маршруты общественного транспорта.