В Киеве начались перебои с электричеством

4 октября Минобороны России пообещало усилить удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины. Оборонное ведомство заявило, что услышало слова президента Украины Владимира Зеленского об ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам. В ведомстве напомнили, что Россия наносит массированные удары по Украине именно в ответ на действия Киева.