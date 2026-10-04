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В Киеве начались перебои с электричеством

Сергей Пахомов

В Киеве начались перебои в электроснабжении, сообщило украинское интернет-издание «Страна».

Издание привело видео очевидцев из торгового центра Lavina Mall. На кадрах видно, что в помещениях здания полностью отсутствует свет. Посетители фудкорта освещают столы перед собой с помощью телефонов.

До этого украинский новостной портал «Новости.live» обратил внимание, что в Киеве начались перебои со светом. Издание подчеркнуло, что в некоторых районах столицы зафиксировали слишком высокое напряжение, а где-то электроснабжение полностью отключилось.

4 октября Минобороны России пообещало усилить удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины. Оборонное ведомство заявило, что услышало слова президента Украины Владимира Зеленского об ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам. В ведомстве напомнили, что Россия наносит массированные удары по Украине именно в ответ на действия Киева.

В ночь на 2 октября российская армия нанесла удар по электроподстанции «Киевская» в Наливайковке в Киевской области. Подстанция обеспечивала подачу и распределение электроэнергии для объектов военно-промышленного комплекса Украины.

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