В Киеве ограничили движение по трем мостам через Днепр

Днем ранее Минобороны заявило об ударе по транспортно-логистическому центру «Рента Логистик» в Киеве. В ведомстве утверждали, что в одном из складских зданий находился цех по производству безэкипажных катеров. 30 сентября российское Минобороны сообщало об ударах по энергетическим объектам Киева и Киевской области.