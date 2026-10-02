В Киеве ограничили движение по трем мостам через Днепр
В Киеве ограничили движение транспорта по Южному мосту, мосту Метро и мосту Патона через Днепр. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Южный мост полностью перекрыли в обе стороны. На мосту Метро частично ограничили движение по одной полосе с левого на правый берег. На мосту Патона полностью закрыли проезд с правого на левый берег, следует из сообщения городских властей.
2 октября Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли удар по автожелезнодорожному мосту через Днепр и электроподстанции «Киевская». По утверждению ведомства, мост использовался для переброски войск и доставки военных грузов.
Днем ранее Минобороны заявило об ударе по транспортно-логистическому центру «Рента Логистик» в Киеве. В ведомстве утверждали, что в одном из складских зданий находился цех по производству безэкипажных катеров. 30 сентября российское Минобороны сообщало об ударах по энергетическим объектам Киева и Киевской области.