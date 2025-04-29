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В РФ провели первые в мире испытания для сверхзвукового гражданского самолета

Ведомости

В России прошло первое в мире испытание интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета. Об этом сообщили в Национальном исследовательском центре (НИЦ) «Институт имени Н.Е. Жуковского», передает ТАСС.

При полете на Як-40 был испытан демонстратор интеллектуальных технологий, который реализует концепцию «от терминала до терминала» в условиях «закрытой кабины» – то есть кабины без остекления. В состав летного демонстратора вошли система внешнего видения (СВВ), средства навигации и наблюдения.

Уточняется, что технология может быть использована для создания сверхзвукового гражданского самолета.

В феврале 2019 г. президент РФ Владимир Путин призвал вернуться к теме пассажирских сверхзвуковых самолетов. В январе 2018 г. Путин предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160. Объединенная авиастроительная корпорация тогда сообщила, что ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом.

29 апреля этого года «Ростех» сообщил, что опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с новыми российскими системами и агрегатами совершил свой первый полет. Тестировалась отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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