В РФ провели первые в мире испытания для сверхзвукового гражданского самолета

При полете на Як-40 был испытан демонстратор интеллектуальных технологий, который реализует концепцию «от терминала до терминала» в условиях «закрытой кабины» – то есть кабины без остекления. В состав летного демонстратора вошли система внешнего видения (СВВ), средства навигации и наблюдения.