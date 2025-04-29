В РФ провели первые в мире испытания для сверхзвукового гражданского самолета
В России прошло первое в мире испытание интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета. Об этом сообщили в Национальном исследовательском центре (НИЦ) «Институт имени Н.Е. Жуковского», передает ТАСС.
При полете на Як-40 был испытан демонстратор интеллектуальных технологий, который реализует концепцию «от терминала до терминала» в условиях «закрытой кабины» – то есть кабины без остекления. В состав летного демонстратора вошли система внешнего видения (СВВ), средства навигации и наблюдения.
Уточняется, что технология может быть использована для создания сверхзвукового гражданского самолета.
В феврале 2019 г. президент РФ Владимир Путин призвал вернуться к теме пассажирских сверхзвуковых самолетов. В январе 2018 г. Путин предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160. Объединенная авиастроительная корпорация тогда сообщила, что ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом.
29 апреля этого года «Ростех» сообщил, что опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с новыми российскими системами и агрегатами совершил свой первый полет. Тестировалась отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и др.