Ростех сообщил о первом полете МС-21 с новыми российскими системами
Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с новыми российскими системами и агрегатами совершил свой первый полет. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».
Самолет взлетел с аэродрома Иркутского авиазавода компании «Яковлев» (входит в ОАК). Борт поднялся на высоту 3000 м и набрал скорость 580 км/ч. Судно находилось в небе 1 час 15 минут. Тестировалась отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и др. Все системы, в том числе новые отечественные, были отработаны без замечаний.
Полет дал начало заводским доводочным испытаниям. Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко отметил, что МС-21 призван заменить «боинги» и «эйрбасы». По его словам, авиастроители заменили около 80 иностранных систем и агрегатов.
«Сегодняшний полет делает нас на шаг ближе к сертификации и началу поставок на рынок импортозамещенного МС-21», – сказал Евтушенко.
23 апреля в Комсомольске-на-Амуре был совершен первый полет полностью импортозамещенного «Суперджета», разработанного ПАО «Яковлев». Третий опытный образец, оснащенный российскими двигателями ПД-8, пробыл в воздухе около 40 минут. Самолет взлетел на высоту до 3000 м и набрал скорость до 500 км/час. В ходе испытаний подтвердилась стабильная работа всех отечественных систем.