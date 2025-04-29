Ростех сообщил о первом полете МС-21 с новыми российскими системами

23 апреля в Комсомольске-на-Амуре был совершен первый полет полностью импортозамещенного «Суперджета», разработанного ПАО «Яковлев». Третий опытный образец, оснащенный российскими двигателями ПД-8, пробыл в воздухе около 40 минут. Самолет взлетел на высоту до 3000 м и набрал скорость до 500 км/час. В ходе испытаний подтвердилась стабильная работа всех отечественных систем.