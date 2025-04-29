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Ростех сообщил о первом полете МС-21 с новыми российскими системами

Ведомости

Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с новыми российскими системами и агрегатами совершил свой первый полет. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

Самолет взлетел с аэродрома Иркутского авиазавода компании «Яковлев» (входит в ОАК). Борт поднялся на высоту 3000 м и набрал скорость 580 км/ч. Судно находилось в небе 1 час 15 минут. Тестировалась отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и др. Все системы, в том числе новые отечественные, были отработаны без замечаний.

Полет дал начало заводским доводочным испытаниям. Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко отметил, что МС-21 призван заменить «боинги» и «эйрбасы». По его словам, авиастроители заменили около 80 иностранных систем и агрегатов.

«Сегодняшний полет делает нас на шаг ближе к сертификации и началу поставок на рынок импортозамещенного МС-21», – сказал Евтушенко.

23 апреля в Комсомольске-на-Амуре был совершен первый полет полностью импортозамещенного «Суперджета», разработанного ПАО «Яковлев». Третий опытный образец, оснащенный российскими двигателями ПД-8, пробыл в воздухе около 40 минут. Самолет взлетел на высоту до 3000 м и набрал скорость до 500 км/час. В ходе испытаний подтвердилась стабильная работа всех отечественных систем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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