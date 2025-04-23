Полностью импортозамещенный «Суперджет» впервые поднялся в воздух
В Комсомольске-на-Амуре был совершен первый полет полностью импортозамещенного «Суперджета». Авиалайнер разработан ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»), говорится в сообщении ОАК.
Уточняется, что речь о третьем опытном образце «Суперджета». Самолет, оснащенный российскими двигателями ПД-8, пробыл в воздухе около 40 минут. Полет проходил на высотах до 3000 м и скоростях до 500 км/час. В процессе испытаний подтвердилась стабильная работа всех отечественных систем. В частности, в небе была проверена работа систем управления, гидравлики, кондиционирования воздуха, пилотажно-навигационного оборудования на различных скоростях. Проверку также прошла газодинамическая устойчивость двигателей ПД-8. В полете были выполнены уборка и выпуск шасси.
В ОАК отметили, что на «Суперджет» был нанесен логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее в воздух поднимались частично импортозамещенные опытные образцы «Суперджета». Так, 17 марта «Ростех» сообщал о первом полете опытного образца с отечественными двигателями ПД-8. В рамках импортозамещения в «Суперджете» проводилась замена около 40 иностранных систем и агрегатов. В том числе речь о двигателе, авионике, шасси, вспомогательной силовой установке, комплексной системе управления, системах электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и прочих элементах.
В июне 2024 г. SJ-100 выполнил свой первый полет по программе летных сертификационных испытаний, во время которого испытывалась отечественная топливная система.