Полностью импортозамещенный «Суперджет» впервые поднялся в воздух

Уточняется, что речь о третьем опытном образце «Суперджета». Самолет, оснащенный российскими двигателями ПД-8, пробыл в воздухе около 40 минут. Полет проходил на высотах до 3000 м и скоростях до 500 км/час. В процессе испытаний подтвердилась стабильная работа всех отечественных систем. В частности, в небе была проверена работа систем управления, гидравлики, кондиционирования воздуха, пилотажно-навигационного оборудования на различных скоростях. Проверку также прошла газодинамическая устойчивость двигателей ПД-8. В полете были выполнены уборка и выпуск шасси.