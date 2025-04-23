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Полностью импортозамещенный «Суперджет» впервые поднялся в воздух

Ведомости

В Комсомольске-на-Амуре был совершен первый полет полностью импортозамещенного «Суперджета». Авиалайнер разработан ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»), говорится в сообщении ОАК.

Уточняется, что речь о третьем опытном образце «Суперджета». Самолет, оснащенный российскими двигателями ПД-8, пробыл в воздухе около 40 минут. Полет проходил на высотах до 3000 м и скоростях до 500 км/час. В процессе испытаний подтвердилась стабильная работа всех отечественных систем. В частности, в небе была проверена работа систем управления, гидравлики, кондиционирования воздуха, пилотажно-навигационного оборудования на различных скоростях. Проверку также прошла газодинамическая устойчивость двигателей ПД-8. В полете были выполнены уборка и выпуск шасси.

В ОАК отметили, что на «Суперджет» был нанесен логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в воздух поднимались частично импортозамещенные опытные образцы «Суперджета». Так, 17 марта «Ростех» сообщал о первом полете опытного образца с отечественными двигателями ПД-8. В рамках импортозамещения в «Суперджете» проводилась замена около 40 иностранных систем и агрегатов. В том числе речь о двигателе, авионике, шасси, вспомогательной силовой установке, комплексной системе управления, системах электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и прочих элементах.

В июне 2024 г. SJ-100 выполнил свой первый полет по программе летных сертификационных испытаний, во время которого испытывалась отечественная топливная система.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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