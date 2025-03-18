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Чемезов: запуск серийного производства SSJ-100 может состояться в 2026 году

Ведомости

Госкорпорация «Ростех» рассчитывает на запуск серийного производства самолета SSJ-100 с российским двигателем в начале 2026 г., сообщил руководитель корпорации Сергей Чемезов.

«Надеюсь, начало года», – сказал он (цитата по ТАСС). По его словам, речь может идти о производстве около 20 самолетов в год.

Чемезов сообщил, что России стоит произвести минимум 200 самолетов до 2030 г. для замены устаревающих иностранных лайнеров. Он при этом не уточнил, идет ли речь о SSJ-100 или, в частности, о других моделях.

17 марта стало известно, что опытный образец самолета «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет. Как сообщили в «Ростехе», время пребывания самолета в воздухе составило примерно 40 минут. Его скорость достигла 500 км/ч, а высота – до 3000 м. Отмечалась также стабильная работа двигателей ПД-8: в полете проводилась оценка их газодинамической устойчивости на постоянных и переменных режимах.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявлял, что импортозамещенные самолеты МС-21 с двигателями ПД-14 и SJ-100 с ПД-8 поднимутся в воздух в течение первого полугодия 2025 г. «Ведомости» писали, что двигатели ПД-14 и силовые установки ПД-8 выпускаются Объединенной двигателестроительной корпорацией (входит в «Ростех»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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