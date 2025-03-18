Чемезов: запуск серийного производства SSJ-100 может состояться в 2026 году
Госкорпорация «Ростех» рассчитывает на запуск серийного производства самолета SSJ-100 с российским двигателем в начале 2026 г., сообщил руководитель корпорации Сергей Чемезов.
«Надеюсь, начало года», – сказал он (цитата по ТАСС). По его словам, речь может идти о производстве около 20 самолетов в год.
Чемезов сообщил, что России стоит произвести минимум 200 самолетов до 2030 г. для замены устаревающих иностранных лайнеров. Он при этом не уточнил, идет ли речь о SSJ-100 или, в частности, о других моделях.
17 марта стало известно, что опытный образец самолета «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет. Как сообщили в «Ростехе», время пребывания самолета в воздухе составило примерно 40 минут. Его скорость достигла 500 км/ч, а высота – до 3000 м. Отмечалась также стабильная работа двигателей ПД-8: в полете проводилась оценка их газодинамической устойчивости на постоянных и переменных режимах.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявлял, что импортозамещенные самолеты МС-21 с двигателями ПД-14 и SJ-100 с ПД-8 поднимутся в воздух в течение первого полугодия 2025 г. «Ведомости» писали, что двигатели ПД-14 и силовые установки ПД-8 выпускаются Объединенной двигателестроительной корпорацией (входит в «Ростех»).