Чемезов: запуск серийного производства SSJ-100 может состояться в 2026 году

17 марта стало известно, что опытный образец самолета «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет. Как сообщили в «Ростехе», время пребывания самолета в воздухе составило примерно 40 минут. Его скорость достигла 500 км/ч, а высота – до 3000 м. Отмечалась также стабильная работа двигателей ПД-8: в полете проводилась оценка их газодинамической устойчивости на постоянных и переменных режимах.