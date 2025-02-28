Авиаперевозки пассажиров в России начали стагнировать

Российские авиакомпании по итогам января 2025 г. перевезли 7,85 млн человек – лишь на 0,3% больше, чем за тот же месяц 2024 г., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Росавиации. Объем внутренних авиаперевозок снизился на 1,4% в годовом выражении до 5,8 млн человек, а международных – вырос примерно на 6% до более чем до 2 млн человек.