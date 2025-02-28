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Авиаперевозки пассажиров в России начали стагнировать

Отрасль исчерпала потенциал для роста на фоне дефицита парка самолетов
Светлана Афонина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Российские авиакомпании по итогам января 2025 г. перевезли 7,85 млн человек – лишь на 0,3% больше, чем за тот же месяц 2024 г., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Росавиации. Объем внутренних авиаперевозок снизился на 1,4% в годовом выражении до 5,8 млн человек, а международных – вырос примерно на 6% до более чем до 2 млн человек.

«Ведомости» направили запрос в Росавиацию. Официальную статистику за январь агентство еще не опубликовало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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