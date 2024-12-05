Минпромторг сократит выпуск двигателей для SSJ-100, МС-21 и Ту-214

24 ноября в международном аэропорту Антальи загорелся фюзеляж самолета SSJ-100 во время его посадки, обошлось без пострадавших. Предварительно, причиненный ущерб составил не менее 1 млн руб. В Росавиации после этого заявили, что не видят повода отказываться от эксплуатации SSJ-100, так как предварительная причина возгорания двигателя самолета авиакомпании «Азимут» после посадки в Анталье не в его конструкции.