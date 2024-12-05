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Минпромторг сократит выпуск двигателей для SSJ-100, МС-21 и Ту-214

Ведомости

Минпромторг России пересмотрел планы по производству авиационных двигателей для перспективных самолетов SSJ-100, МС-21 и Ту-214 на 2025-2026 гг. Вместо 192 двигателей, предусмотренных программой развития до 2030 г., будет изготовлено 128. Перенос сроков объясняется необходимостью синхронизации с текущими рыночными потребностями и графиками производства воздушных судов, чтобы избежать излишних затрат на хранение оборудования. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект соответствующего постановления.

В 2025 г. планируется выпустить 24 двигателя, а в 2026 г. – 104. При этом сертификация ключевых моделей, таких как ПД-8, еще не завершена. Основные трудности касаются производства комплектующих, включая импортозамещающие компоненты. Например, для SSJ-100 требуется заменить около 80% иностранных деталей, пишет издание со ссылкой на экспертов. Проблемы с сертификацией, в том числе систем предупреждения столкновений, также сказываются на темпах производства.

Корректировка планов затронет не только двигатели, но и объем выпуска самих самолетов. Как сообщается, рыночный спрос оказался ниже изначально заложенного, что требует пересмотра программы развития. Например, вместо ранее запланированных 1081 лайнера до 2030 г., план сократился до 994.

«Известия» со ссылкой на экспертов отмечают, что ключевые вызовы связаны с высокими уровнями импортозависимости и необходимостью модернизации производства. Но планы по увеличению выпуска двигателей до 2027–2030 гг. сохраняются, и предполагается введение 50 единиц нового оборудования для обеспечения стабильного производства.

24 ноября в международном аэропорту Антальи загорелся фюзеляж самолета SSJ-100 во время его посадки, обошлось без пострадавших. Предварительно, причиненный ущерб составил не менее 1 млн руб. В Росавиации после этого заявили, что не видят повода отказываться от эксплуатации SSJ-100, так как предварительная причина возгорания двигателя самолета авиакомпании «Азимут» после посадки в Анталье не в его конструкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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