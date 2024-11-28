В Росавиации не видят поводов отказываться от SSJ-100 после инцидента в Анталье
В Росавиации не видят повода отказываться от эксплуатации SSJ-100, так как предварительная причина возгорания двигателя самолета авиакомпании «Азимут» после посадки в Анталье не в его конструкции, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение агентства.
Только объективное и всестороннее расследование поможет найти истинные причины произошедшего события, подчеркнули в Росавиации.
В начале года в Росавиации получили обращение о состоянии этого самолета, проверили его, судно удовлетворяло все требования, добавив, что Superjet-100 сертифицирован по российским и международным правилам и прошел все необходимые испытания.
24 ноября в международном аэропорту Антальи загорелся фюзеляж самолета во время его посадки, обошлось без пострадавших. Предварительно, причиненный ущерб составил не менее 1 млн руб. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Представитель авиакомпании сообщал «РИА Новости», что самолет рейса Сочи – Анталья совершил грубую посадку из-за ветра.
25 ноября ТАСС писал, что ущерб после возгорания SSJ-100 в Анталье может достичь 3 млрд руб. Как отметило агентство, ответственность «Азимута», а также парк самолетов авиакомпании застрахованы в «Альфастраховании». Страховщик также сообщил, что степень повреждения воздушного суда, обстоятельства и размер ущерба выясняются.