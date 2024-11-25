ТАСС: ущерб после возгорания SSJ-100 в Анталье может достичь 3 млрд рублей
Ущерб от инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут», который загорелся при посадке в аэропорту Антальи, может составить, по предварительным оценкам, 2-3 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на источник на страховом рынке.
Как напоминает агентство, ответственность «Азимута», а также парк самолетов авиакомпании застрахованы в «Альфастраховании». Страховщик также сообщил, что степень повреждения воздушного суда, обстоятельства и размер ущерба выясняются.
25 ноября авиаперевозчик пообещал, что компания выплатит пассажирам загоревшегося в Анталье самолета по 100 000 руб. Уточнялось, что порядок получения выплат доведен до пассажиров в индивидуальном порядке.
24 ноября в международном аэропорту Антальи загорелся фюзеляж самолета во время его посадки, обошлось без пострадавших. Предварительно, причиненный ущерб составил не менее 1 млн руб. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Представитель авиакомпании сообщал «РИА Новости», что самолет рейса Сочи – Анталья совершил грубую посадку из-за ветра.