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ТАСС: ущерб после возгорания SSJ-100 в Анталье может достичь 3 млрд рублей

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Ущерб от инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут», который загорелся при посадке в аэропорту Антальи, может составить, по предварительным оценкам, 2-3 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на источник на страховом рынке.

Как напоминает агентство, ответственность «Азимута», а также парк самолетов авиакомпании застрахованы в «Альфастраховании». Страховщик также сообщил, что степень повреждения воздушного суда, обстоятельства и размер ущерба выясняются.

25 ноября авиаперевозчик пообещал, что компания выплатит пассажирам загоревшегося в Анталье самолета по 100 000 руб. Уточнялось, что порядок получения выплат доведен до пассажиров в индивидуальном порядке.

24 ноября в международном аэропорту Антальи загорелся фюзеляж самолета во время его посадки, обошлось без пострадавших. Предварительно, причиненный ущерб составил не менее 1 млн руб. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Представитель авиакомпании сообщал «РИА Новости», что самолет рейса Сочи – Анталья совершил грубую посадку из-за ветра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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