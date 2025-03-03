Алиханов: полеты импортозамещенных МС-21 и SJ-100 состоятся в первом полугодии

Разработка МС-21 велась с 2007 г., головным исполнителем программы была определена корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха»). Дата начала серийного производства не раз переносилась. В сентябре 2024 г. «Ведомости» писали, что российские власти вернулись к идее создания укороченного МС-21. По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, он может наравне с базовой получить версию с укороченным на одну секцию фюзеляжем. Программу по выпуску самолета с 2014 г. «преследуют санкции», отмечал он. В 2019 г. поставки композитных материалов для крыльев воздушного судна из США были прекращены, а в 2022 г. целый пул иностранных поставщиков перестали работать с ОАК.