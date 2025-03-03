Алиханов: полеты импортозамещенных МС-21 и SJ-100 состоятся в первом полугодии
Импортозамещенные самолеты МС-21 с двигателями ПД-14 и SJ-100 с ПД-8 поднимутся в небо в течение первых шести месяцев 2025 г. Об этом министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил на заседании президиума совета законодателей России, передает ТАСС.
Алиханов добавил, что затем начнутся сертификационные летные испытания.
Глава Минпромторга также отметил, что степень готовности 13 самолетов МС-21 и 20 бортов SJ-100 разная. «Ведомости» писали, что двигатели ПД-14 и силовые установки ПД-8 выпускаются Объединенной двигателестроительной корпорацией (также входит в «Ростех»).
5 февраля Алиханов в эфире «Первого канала» заявлял о том, что в России планируется наладить ежегодный выпуск минимум 36 отечественных самолетов МС-21. В последующем стоит задача удвоить эти мощности – по словам министра, речь о планах по выходу на экспорт. 24 января глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявлял, что, по плану, серийное производство самолетов МС-21 начнется с 2026 г. Группа «Аэрофлот» также ожидает первых поставок самолетов МС-21 в 2026 г., говорил в декабре прошлого года директор департамента управления сетью и доходами компании Иван Батанов.
Разработка МС-21 велась с 2007 г., головным исполнителем программы была определена корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха»). Дата начала серийного производства не раз переносилась. В сентябре 2024 г. «Ведомости» писали, что российские власти вернулись к идее создания укороченного МС-21. По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, он может наравне с базовой получить версию с укороченным на одну секцию фюзеляжем. Программу по выпуску самолета с 2014 г. «преследуют санкции», отмечал он. В 2019 г. поставки композитных материалов для крыльев воздушного судна из США были прекращены, а в 2022 г. целый пул иностранных поставщиков перестали работать с ОАК.
В декабре прошлого года представитель ОАК сообщал «Ведомостям», что к концу 2024 г. в производственном центре ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре (входит в ОАК, госкорпорации «Ростех») находится свыше 20 региональных самолетов SJ-100 в разной степени готовности, столько же среднемагистральных МС-21 стоит на площадке Иркутского авиазавода. Отмечалось, что решение «накопить» машины нацелено на ускорение производства после сертификации импортозамещенных версий этих самолетов.