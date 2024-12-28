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На предприятиях ОАК скопилось около 40 недособранных гражданских самолетов

Они ожидают поставки импортозамещенных компонентов от российских заводов
Светлана Афонина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

К концу 2024 г. в производственном центре ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК, госкорпорации «Ростех») находится более 20 региональных самолетов SJ-100 в разной степени готовности, сообщил «Ведомостям» представитель ОАК. Столько же среднемагистральных МС-21 стоит на площадке Иркутского авиазавода. Решение «накопить» машины направлено на ускорение производства после сертификации импортозамещенных версий этих воздушных судов (ВС), объясняет собеседник.

МС-21 с двигателями американской Pratt & Whitney и крыльями из импортных композитов получил базовый сертификат типа в конце 2021 г. В серию такой самолет не пошел, поскольку после начала спецоперации в 2022 г. большинство иностранных поставщиков отказались работать с ОАК. По этой же причине в правительстве было принято решение о разработке обновленной версии самолета SSJ-100 – с российскими двигателями ПД-8 производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») и минимальным количеством импортных компонентов. ВС получило название Superjet New, или SJ-100.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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