На предприятиях ОАК скопилось около 40 недособранных гражданских самолетов

МС-21 с двигателями американской Pratt & Whitney и крыльями из импортных композитов получил базовый сертификат типа в конце 2021 г. В серию такой самолет не пошел, поскольку после начала спецоперации в 2022 г. большинство иностранных поставщиков отказались работать с ОАК. По этой же причине в правительстве было принято решение о разработке обновленной версии самолета SSJ-100 – с российскими двигателями ПД-8 производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») и минимальным количеством импортных компонентов. ВС получило название Superjet New, или SJ-100.