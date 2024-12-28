На предприятиях ОАК скопилось около 40 недособранных гражданских самолетов

На предприятиях ОАК скопилось около 40 недособранных гражданских самолетовОни ожидают поставки импортозамещенных компонентов от российских заводов
К концу 2024 г. в производственном центре ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК, госкорпорации «Ростех») находится более 20 региональных самолетов SJ-100 в разной степени готовности, сообщил «Ведомостям» представитель ОАК. Столько же среднемагистральных МС-21 стоит на площадке Иркутского авиазавода. Решение «накопить» машины направлено на ускорение производства после сертификации импортозамещенных версий этих воздушных судов (ВС), объясняет собеседник.
МС-21 с двигателями американской Pratt & Whitney и крыльями из импортных композитов получил базовый сертификат типа в конце 2021 г. В серию такой самолет не пошел, поскольку после начала спецоперации в 2022 г. большинство иностранных поставщиков отказались работать с ОАК. По этой же причине в правительстве было принято решение о разработке обновленной версии самолета SSJ-100 – с российскими двигателями ПД-8 производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») и минимальным количеством импортных компонентов. ВС получило название Superjet New, или SJ-100.