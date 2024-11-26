ОАК усиливает контроль за гражданскими активами

ОАК усиливает контроль за гражданскими активамиВ рамках этого процесса два топ-менеджера госкорпорации лишились постов
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») передает управление проектами выпуска гражданских самолетов на уровень головной структуры холдинга. Это связано с необходимостью «в беспрецедентно сжатые» сроки запустить серийное производство новой российской техники, сообщила 25 ноября пресс-служба ОАК.
Теперь управлять компанией «Яковлев» будет непосредственно новый глава ОАК Вадим Бадеха, который станет совмещать посты руководителя в обеих структурах. ПАО «Яковлев» – производственная площадка ОАК, занимающаяся организацией выпуска импортозамещенного регионального самолета SSJ100, получившего название Superjet New, и среднемагистрального МС-21.
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