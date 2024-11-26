ОАК усиливает контроль за гражданскими активами

Теперь управлять компанией «Яковлев» будет непосредственно новый глава ОАК Вадим Бадеха, который станет совмещать посты руководителя в обеих структурах. ПАО «Яковлев» – производственная площадка ОАК, занимающаяся организацией выпуска импортозамещенного регионального самолета SSJ100, получившего название Superjet New, и среднемагистрального МС-21.