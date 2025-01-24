«Ростех»: серийное производство самолетов МС-21 начнется с 2026 года
Серийное производство самолетов МС-21 планируется начать со следующего года. Об этом рассказал журналистам глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«Нам надо сейчас завершить все сертификационные испытания. Вот за этот год, я надеюсь, мы завершим все полеты», – уточнил Чемезов (цитата по ТАСС).
10 сентября 2024 г. «Ведомости» писали, что российские власти вернулись к идее создания укороченного МС-21. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что он может наравне с базовой получить версию с укороченным на одну секцию фюзеляжем. По его словам, программу по выпуску самолета с 2014 г. «преследуют санкции». В 2019 г. были остановлены поставки американских композитных материалов для крыльев воздушного судна, а в 2022 г. целый пул зарубежных поставщиков перестал работать с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех»).
Согласно проекту постановления правительства, на разработку эскизного проекта укороченной модификации самолета МС-21-210 планируется потратить 1,94 млрд руб. в 2024-2025 гг. Финансироваться работы будут за счет средств федерального бюджета, ранее доведенных до «Ростеха».