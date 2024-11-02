Разработка эскизного проекта укороченного МС-21 обойдется почти в 2 млрд рублей
На разработку эскизного проекта укороченной модификации самолета МС-21-210 планируют потратить 1,94 млрд руб. в 2024-2025 гг. Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
В этом году на разработку предлагается выделить 750 млн руб., в 2025 г. – 1,19 млрд руб. Финансирование работ будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, ранее доведенных до государственной корпорации «Ростех», говорится в пояснительной записке. Проект постановления подготовлен Минпромторгом РФ.
«Ведомости» в сентябре писали, что власти вернулись к идее создания укороченного МС-21. Первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» на Восточном экономическом форуме рассказал, что МС-21 может наравне с базовой получить версию с укороченным на одну секцию фюзеляжем.
Он отмечал, что программу по выпуску этого воздушного судна с 2014 г. «преследуют санкции». В 2019 г. были остановлены поставки американских композитных материалов для крыльев этого самолета, а в 2022 г. целый пул зарубежных поставщиков перестал работать с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех» и является изготовителем ВС).