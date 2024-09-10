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Власти вернулись к идее создания укороченного МС-21

Базовая версия самолета оказалась тяжелее ожидаемого
Денис Кузнецов
Денис Ильюшенков
Программу по выпуску МС-21 с 2014 г. «преследуют санкции»/ Марина Лысцева / ТАСС

Новейший российский среднемагистральный самолет МС-21 может наравне с базовой получить версию с укороченным на одну секцию фюзеляжем. Об этом в интервью «Ведомостям» на Восточном экономическом форуме рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. Он напомнил, что программу по выпуску этого воздушного судна (ВС) с 2014 г. «преследуют санкции». Например, в 2019 г. были остановлены поставки американских композитных материалов для крыльев этого самолета. В 2022 г. целый пул зарубежных поставщиков перестал работать с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех» и является изготовителем ВС), что повлекло необходимость замещения 36 систем самолета, добавил Мантуров.

«В процессе реализации планов по созданию российских аналогов систем и авионики наших самолетов требуется и адаптация под них самой конструкции. Хорошим вариантом будет сделать дополнительно версию укороченного на одну секцию фюзеляжа самолета», – отметил первый вице-премьер. По его словам, это даст возможность авиакомпаниям «более эффективно» эксплуатировать ВС с учетом получившихся весовых характеристик и при этом сохранить изначальные параметры по дальности полета при загрузке 140–150 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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