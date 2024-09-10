Власти вернулись к идее создания укороченного МС-21

Новейший российский среднемагистральный самолет МС-21 может наравне с базовой получить версию с укороченным на одну секцию фюзеляжем. Об этом в интервью «Ведомостям» на Восточном экономическом форуме рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. Он напомнил, что программу по выпуску этого воздушного судна (ВС) с 2014 г. «преследуют санкции». Например, в 2019 г. были остановлены поставки американских композитных материалов для крыльев этого самолета. В 2022 г. целый пул зарубежных поставщиков перестал работать с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех» и является изготовителем ВС), что повлекло необходимость замещения 36 систем самолета, добавил Мантуров.