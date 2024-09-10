Бурный рост российских индустрий стал главной темой обсуждения на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). На полях ВЭФа один из дирижеров этого роста, первый вице-премьер Денис Мантуров, рассказал в интервью «Ведомостям», как был решен вопрос с импортозамещением в производстве пороха, сколько на самом деле нужно российской экономике новых самолетов и как правительство ведет работу по насыщению промышленных производств доступной ликвидностью на фоне растущей ставки ЦБ. Но начало разговора было посвящено ситуации в Курской области.