Алиханов заявил о планах РФ выйти на ежегодный выпуск 36 самолетов МС-21

10 сентября 2024 г. «Ведомости» писали, что российские власти вернулись к идее создания укороченного МС-21. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что он может наравне с базовой получить версию с укороченным на одну секцию фюзеляжем. По его словам, программу по выпуску самолета с 2014 г. «преследуют санкции». В 2019 г. были остановлены поставки американских композитных материалов для крыльев воздушного судна, а в 2022 г. целый пул зарубежных поставщиков перестали работать с ОАК.