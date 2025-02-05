Алиханов заявил о планах РФ выйти на ежегодный выпуск 36 самолетов МС-21
В России планируется наладить ежегодный выпуск минимум 36 отечественных самолетов МС-21 (магистральный самолет XXI в.). Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в эфире «Первого канала».
«Наша задача – на первом этапе выйти [на] не менее 36 МС-21 ежегодно. А дальше наша задача – удвоить эти мощности, имею в виду в том числе, конечно, планы по выходу на экспорт», – сообщил Алиханов (цитата по ТАСС).
Разработка МС-21 велась с 2007 г. Головным исполнителем программы была определена корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха»). Дата начала серийного производства неоднократно переносилась.
10 сентября 2024 г. «Ведомости» писали, что российские власти вернулись к идее создания укороченного МС-21. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что он может наравне с базовой получить версию с укороченным на одну секцию фюзеляжем. По его словам, программу по выпуску самолета с 2014 г. «преследуют санкции». В 2019 г. были остановлены поставки американских композитных материалов для крыльев воздушного судна, а в 2022 г. целый пул зарубежных поставщиков перестали работать с ОАК.
В конце января глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал журналистам, что серийное производство самолетов МС-21 планируется начать с 2026 г.