Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

«Суперджет» с российскими двигателями ПД-8 впервые поднялся в воздух

Ведомости

Опытный образец самолета «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет, сообщается в Telegram-канале «Ростеха».

«Таким образом, начались летные испытания силовых установок в составе машины», – говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, время пребывания самолета в воздухе составило примерно 40 минут. Его скорость достигла 500 км/ч, а высота – до 3000 м. Полетное задание выполнено в полном объеме, подчеркнули в «Ростехе». Отмечается также стабильная работа двигателей ПД-8: в полете проводилась оценка их газодинамической устойчивости на постоянных и переменных режимах.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что этот полет «подтверждает правильность наших инженерных расчетов и высокую готовность судна». Он обратил внимание на крайне сжатые сроки реализации по меркам мирового авиастроения. По его словам, в апреле к сертификационным летным испытаниям присоединится еще один, полностью отечественный, самолет с ПД-8. Предполагается, что до конца марта для летных испытаний будут переданы еще два опытных ПД-8. На осень 2025 г. запланировано получение сертификата типа на двигатель ПД-8.

В рамках импортозамещения в «Суперджете» проводится замена около 40 зарубежных систем и агрегатов, включая двигатель, авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и прочие элементы. Кроме того, воздушное судно оснащено фюзеляжем российского производства, в который были внесены корректировки, направленные на упрощение производства и обслуживания самолета.

3 марта министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявлял, что импортозамещенные самолеты МС-21 с двигателями ПД-14 и SJ-100 с ПД-8 поднимутся в воздух в течение первого полугодия 2025 г. Он отмечал, что после начнутся сертификационные летные испытания. «Ведомости» писали, что двигатели ПД-14 и силовые установки ПД-8 выпускаются Объединенной двигателестроительной корпорацией (входит в «Ростех»).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных