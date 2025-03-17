«Суперджет» с российскими двигателями ПД-8 впервые поднялся в воздух

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что этот полет «подтверждает правильность наших инженерных расчетов и высокую готовность судна». Он обратил внимание на крайне сжатые сроки реализации по меркам мирового авиастроения. По его словам, в апреле к сертификационным летным испытаниям присоединится еще один, полностью отечественный, самолет с ПД-8. Предполагается, что до конца марта для летных испытаний будут переданы еще два опытных ПД-8. На осень 2025 г. запланировано получение сертификата типа на двигатель ПД-8.