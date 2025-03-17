«Суперджет» с российскими двигателями ПД-8 впервые поднялся в воздух
Опытный образец самолета «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет, сообщается в Telegram-канале «Ростеха».
«Таким образом, начались летные испытания силовых установок в составе машины», – говорится в сообщении.
По данным госкорпорации, время пребывания самолета в воздухе составило примерно 40 минут. Его скорость достигла 500 км/ч, а высота – до 3000 м. Полетное задание выполнено в полном объеме, подчеркнули в «Ростехе». Отмечается также стабильная работа двигателей ПД-8: в полете проводилась оценка их газодинамической устойчивости на постоянных и переменных режимах.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что этот полет «подтверждает правильность наших инженерных расчетов и высокую готовность судна». Он обратил внимание на крайне сжатые сроки реализации по меркам мирового авиастроения. По его словам, в апреле к сертификационным летным испытаниям присоединится еще один, полностью отечественный, самолет с ПД-8. Предполагается, что до конца марта для летных испытаний будут переданы еще два опытных ПД-8. На осень 2025 г. запланировано получение сертификата типа на двигатель ПД-8.
В рамках импортозамещения в «Суперджете» проводится замена около 40 зарубежных систем и агрегатов, включая двигатель, авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и прочие элементы. Кроме того, воздушное судно оснащено фюзеляжем российского производства, в который были внесены корректировки, направленные на упрощение производства и обслуживания самолета.
3 марта министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявлял, что импортозамещенные самолеты МС-21 с двигателями ПД-14 и SJ-100 с ПД-8 поднимутся в воздух в течение первого полугодия 2025 г. Он отмечал, что после начнутся сертификационные летные испытания. «Ведомости» писали, что двигатели ПД-14 и силовые установки ПД-8 выпускаются Объединенной двигателестроительной корпорацией (входит в «Ростех»).