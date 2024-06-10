Начались сертификационные полеты импортозамещенного «Суперджета»
Полет состоялся на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском и продлился 2,5 часа. Все прошло штатно, было выполнено 15 испытательных режимов. Во время полета оборудование работало исправно.
По данным ОАК, для ускорения программы первый опытный образец самолета выполняет полеты на франко-российских двигателях SaM146. К испытаниям присоединятся еще два опытных образца, когда им установят двигатели ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре.
По словам заместителя генерального директора ОАК по гражданской авиации – генерального директора ПАО «Яковлев» Андрея Богинского, до конца 2025 г. планируется выполнение 200 полетов SJ-100.
«Эти испытания позволят нам гарантировать безопасность миллионов пассажиров, которые окажутся на борту SJ-100 уже в ближайшие годы. На сегодняшний день у нас есть заявки на поставку свыше 150 самолетов: помимо контракта с Группой «Аэрофлот», это более 60 заказов от различных авиакомпаний», – сказал Богинский.
SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Большую часть из них выпускают предприятия Ростеха.
В декабре 2023 г. глава ОАК Юрий Слюсарь заявлял в интервью телеканалу «Россия 24», что первый полет нового SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 ожидался в начале 2024 г. 1 марта РБК со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию сообщал, что поставки региональных Superjet 100 перенесены на 2026 г. В пресс-службе «Ростеха» сообщали, что в 2026 г. компаниям намерены передать 30 новых Superjet 100.