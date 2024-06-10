Начались сертификационные полеты импортозамещенного «Суперджета»

«Эти испытания позволят нам гарантировать безопасность миллионов пассажиров, которые окажутся на борту SJ-100 уже в ближайшие годы. На сегодняшний день у нас есть заявки на поставку свыше 150 самолетов: помимо контракта с Группой «Аэрофлот», это более 60 заказов от различных авиакомпаний», – сказал Богинский.