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Начались сертификационные полеты импортозамещенного «Суперджета»

Ведомости

SJ-100 выполнил свой первый полет по программе летных сертификационных испытаний, во время которого испытывалась отечественная топливная система. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Полет состоялся на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском и продлился 2,5 часа. Все прошло штатно, было выполнено 15 испытательных режимов. Во время полета оборудование работало исправно.

По данным ОАК, для ускорения программы первый опытный образец самолета выполняет полеты на франко-российских двигателях SaM146. К испытаниям присоединятся еще два опытных образца, когда им установят двигатели ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре.

По словам заместителя генерального директора ОАК по гражданской авиации – генерального директора ПАО «Яковлев» Андрея Богинского, до конца 2025 г. планируется выполнение 200 полетов SJ-100.

«Эти испытания позволят нам гарантировать безопасность миллионов пассажиров, которые окажутся на борту SJ-100 уже в ближайшие годы. На сегодняшний день у нас есть заявки на поставку свыше 150 самолетов: помимо контракта с Группой «Аэрофлот», это более 60 заказов от различных авиакомпаний», – сказал Богинский.

SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Большую часть из них выпускают предприятия Ростеха.

В декабре 2023 г. глава ОАК Юрий Слюсарь заявлял в интервью телеканалу «Россия 24», что первый полет нового SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 ожидался в начале 2024 г. 1 марта  РБК со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию сообщал, что поставки региональных Superjet 100 перенесены на 2026 г. В пресс-службе «Ростеха» сообщали, что в 2026 г. компаниям намерены передать 30 новых Superjet 100.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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