В сентябре сообщалось, что с начала года в России произвели 684,11 млн дал алкогольной продукции, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Слабоалкогольной продукции по итогам семи месяцев российские алкогольные компании получили в два раза меньше год к году – 495 600 дал. Выпуск виноградного вина снизился на 14,8%, а ликерного – на 42,6%. Игристого произвели на 14,6% меньше. На 0,8% выросло производство сидра и на 2,4% – медовухи. Выпускать пуаре компании стали меньше на 2,4% год к году. Пивные напитки тоже делали в меньших количествах – на 7,9% до 75,90 млн дал.