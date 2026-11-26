Минфин предложил отменить дублирование отчетности для продавцов пива
Минфин внес в правительство законопроект, предусматривающий упрощение учета оборота пива и слабоалкогольных напитков. Документ предлагает освободить организации и ИП от необходимости передавать одинаковые сведения сразу в две государственные информационные системы, сообщили в ведомстве.
Сейчас участники рынка отчитываются об обороте маркируемой продукции как в системе мониторинга маркировки (ГИС МТ), так и в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).
Предлагаемые изменения позволят отказаться от дублирования информации и снизить административную нагрузку на бизнес.
В случае принятия закона новые правила начнут действовать с 1 сентября 2027 г.
По данным Росалкогольтабакконтроля, за девять месяцев 2026 г. продажи слабоалкогольной продукции снизились до 548 800 декалитров (дал), что на 58% меньше результата за аналогичный период прошлого года. Продажи виноградного вина снизились на 2,7% – до 40,59 млн дал. Потребность в игристом у россиян наоборот выросла, но всего на 4,3% – до 15,09 млн дал. Ликерных вин было куплено на 8,4% меньше – 797 500 дал. Плодовой продукции магазины реализовали на 34,5% меньше – всего 1,29 млн дал. Информации по пиву и напиткам брожения ведомство не привело.
В сентябре сообщалось, что с начала года в России произвели 684,11 млн дал алкогольной продукции, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Слабоалкогольной продукции по итогам семи месяцев российские алкогольные компании получили в два раза меньше год к году – 495 600 дал. Выпуск виноградного вина снизился на 14,8%, а ликерного – на 42,6%. Игристого произвели на 14,6% меньше. На 0,8% выросло производство сидра и на 2,4% – медовухи. Выпускать пуаре компании стали меньше на 2,4% год к году. Пивные напитки тоже делали в меньших количествах – на 7,9% до 75,90 млн дал.